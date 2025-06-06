صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم يوقعان شراكة ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM

MENAFN - AETOSWire) : أعلن صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، انضمام الصندوق كشريك رسمي لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو.

وتعكس الشراكة الجديدة الرؤية المشتركة للصندوق والفيفا في تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم. كما ستركز الشراكة على إتاحة المزيد من الفرص للشباب، ودعم جهود الفيفا لإلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها.

وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM، تحولاً جديداً في مسيرة كرة القدم للأندية والفرق، حيث ستجمع للمرة الأولى 32 من أفضل أندية كرة القدم في العالم، تمثّل الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، للتنافس على مدار شهر كامل في 11 مدينة مختلفة عبر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعتبر كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في المملكة والعالم، وسيتابع الجمهور السعودي البطولة التي يشارك فيها نادي الهلال ممثلًا عن قارّة آسيا، بعد أن حجز مكانه ضمن المقاعد الأربعة المخصصة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولة، من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.

وبهذه المناسبة قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال لدى فيفا : "يسعدنا الترحيب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك في كأس العالم للأندية FIFA 2025TM، ونتطلع معاً إلى تقديم بطولة تاريخية تُلهم وتُوحد الجماهير من جميع أنحاء العالم".

وأضاف : "كأس العالم للأندية FIFA 2025TM سيجمع 32 فريقاً للمرة الأولى، ونحن نجتمع مع شركائنا في هذه البطولة لمواصلة الارتقاء بكرة القدم عالمياً. هذا الدعم للبطولة هو جزء لا يتجزأ من نجاحها، وسيؤكد أهمية الاستثمارات في دعم تطوير كرة القدم للأندية في كل مكان".

من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شراكاته ورعاياته إحداث تحوّل إيجابي مستدام في القطاع الرياضي على كافة المستويات، من لاعبين ومشجعين إضافة إلى الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية".

وأضاف : "يتصدر الصندوق اليوم الجهود الهادفة لتعزيز نمو رياضة كرة القدم حول العالم، ومن ذلك الشراكة التي عقدها الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف) لكرة القدم العام الماضي، إضافة لملكيته لعدد من الأندية الرياضية، ودوره المستمر في إطلاق الفرص التي تتيح نمو الرياضة في جميع أنحاء العالم".

واختيرت المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2034TM، تماشياً مع التحوّل الذي تشهده على مختلف الأصعدة، ومن ذلك رياضة كرة القدم، وستعزز كأس العالم المرتقبة جهود المملكة لدفع تطور اللعبة محلياً وعالمياً لأجيال عديدة قادمة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM في 12 استاداً رياضياً موزعة على 11 مدينة أمريكية، وتُختتم البطولة – المكونة من 63 مباراة – بلقاء نهائي مشوّق على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، في نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 13 يوليو المقبل، سيشهد تتويج بطل عالم جديد للأندية.

وتُبث جميع مباريات البطولة بشكل مباشر على موقع DAZN، مما يتيح لجميع مشجعي كرة القدم حول العالم الاستمتاع بالنسخة الأولى من البطولة. فيما تتاح تذاكر حضور المباريات وباقات الضيافة الشاملة للبيع عبر FIFA/tickets..

عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.