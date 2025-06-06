صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم يوقعان شراكة ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM

صندوق الاستثمارات العامة والاتحاد الدولي لكرة القدم يوقعان شراكة ضمن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM
وتعكس الشراكة الجديدة الرؤية المشتركة للصندوق والفيفا في تعزيز قطاع الرياضة، عبر إطلاق فرص جديدة وتشجيع الابتكار والتواصل مع الجماهير الرياضية حول العالم. كما ستركز الشراكة على إتاحة المزيد من الفرص للشباب، ودعم جهود الفيفا لإلهام الأجيال الجديدة وزيادة مشاركتها.
وستشهد بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM، تحولاً جديداً في مسيرة كرة القدم للأندية والفرق، حيث ستجمع للمرة الأولى 32 من أفضل أندية كرة القدم في العالم، تمثّل الاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، للتنافس على مدار شهر كامل في 11 مدينة مختلفة عبر أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وتُعتبر كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في المملكة والعالم، وسيتابع الجمهور السعودي البطولة التي يشارك فيها نادي الهلال ممثلًا عن قارّة آسيا، بعد أن حجز مكانه ضمن المقاعد الأربعة المخصصة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في البطولة، من خلال الفوز بدوري أبطال آسيا 2021.
وبهذه المناسبة قال رومي جاي، المدير التنفيذي للأعمال لدى فيفا : "يسعدنا الترحيب بصندوق الاستثمارات العامة كشريك في كأس العالم للأندية FIFA 2025TM، ونتطلع معاً إلى تقديم بطولة تاريخية تُلهم وتُوحد الجماهير من جميع أنحاء العالم".
وأضاف : "كأس العالم للأندية FIFA 2025TM سيجمع 32 فريقاً للمرة الأولى، ونحن نجتمع مع شركائنا في هذه البطولة لمواصلة الارتقاء بكرة القدم عالمياً. هذا الدعم للبطولة هو جزء لا يتجزأ من نجاحها، وسيؤكد أهمية الاستثمارات في دعم تطوير كرة القدم للأندية في كل مكان".
من جانبه، قال محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة من خلال شراكاته ورعاياته إحداث تحوّل إيجابي مستدام في القطاع الرياضي على كافة المستويات، من لاعبين ومشجعين إضافة إلى الدول المستضيفة للفعاليات الرياضية".
وأضاف : "يتصدر الصندوق اليوم الجهود الهادفة لتعزيز نمو رياضة كرة القدم حول العالم، ومن ذلك الشراكة التي عقدها الصندوق مع اتحاد (كونكاكاف) لكرة القدم العام الماضي، إضافة لملكيته لعدد من الأندية الرياضية، ودوره المستمر في إطلاق الفرص التي تتيح نمو الرياضة في جميع أنحاء العالم".
واختيرت المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2034TM، تماشياً مع التحوّل الذي تشهده على مختلف الأصعدة، ومن ذلك رياضة كرة القدم، وستعزز كأس العالم المرتقبة جهود المملكة لدفع تطور اللعبة محلياً وعالمياً لأجيال عديدة قادمة.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025TM في 12 استاداً رياضياً موزعة على 11 مدينة أمريكية، وتُختتم البطولة – المكونة من 63 مباراة – بلقاء نهائي مشوّق على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد، في نيويورك نيوجيرسي، يوم الأحد 13 يوليو المقبل، سيشهد تتويج بطل عالم جديد للأندية.
وتُبث جميع مباريات البطولة بشكل مباشر على موقع DAZN، مما يتيح لجميع مشجعي كرة القدم حول العالم الاستمتاع بالنسخة الأولى من البطولة. فيما تتاح تذاكر حضور المباريات وباقات الضيافة الشاملة للبيع عبر FIFA/tickets..
عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
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