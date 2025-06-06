Popid تُغلق تمويل الأسهم

Popid تُغلق تمويل الأسهم
قال John Miller، الرئيس التنفيذي لشركة PopID: "إن رأس المال الإضافي سيسمح لنا بالعمل مع شركائنا لبناء البنية التحتية الأساسية لدعم شبكة عالمية مفتوحة للقياسات الحيوية يمكنها ربط حلول نقاط البيع بأي برنامج ولاء، أو طريقة دفع بالبطاقة، أو محفظة fintech، أو منصة الشراء الآن/الدفع لاحقًا، أو منتج العملة المستقرة، أو مخطط الدفع عن طريق البنك. تتضمن مجموعة شركائنا الاستثماريين ما يلي:
-
Verifone، المنصة العالمية التي تدعم تجارب الدفع المميزة لجميع أنواع الشركات؛
Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية؛
PayPal، منصة التجارة الرائدة التي تضم أكثر من 430 مليون حساب نشط؛
Commerce Ventures، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية؛ و
صندوق الاستثمار لشركة Chipotle الرائدة في مجال المطاعم السريعة".
أعلنت شركة PopID مؤخرًا عن شراكة مع شركة Verifone لتحديث محطات Verifone الحالية لقبول مصادقة الوجه والكف وتضمين البيانات الحيوية في جميع محطات Verifone المستقبلية. سيعمل الحل المشترك على الاستفادة من مجموعة واسعة من الأصول العالمية الحالية لشركة Verifone: 45 مليون جهاز (15 مليون منها تعمل على تشغيل 200 تطبيق دفع خاص يتم إدارتها بواسطة منصة إدارة الأجهزة المستندة إلى السحابة من Verifone؛ والتكامل مع 2500 جهاز ECR/نقطة بيع؛ وأكثر من 150 معالج دفع، وقبول أكثر من 40 طريقة دفع عالمية ومحلية وبديلة).
وقال Himanshu Patel، الرئيس التنفيذي لشركة Verifone: "إن شراكتنا الاستراتيجية واستثمارنا في PopID يعزز مهمتنا المستمرة منذ عقود من الزمن للابتكار في مجال المدفوعات للتجار والمستهلكين. إن عملاءنا وشركاؤنا حريصون على تنفيذ الحلول البيومترية لأنها آمنة للغاية ومريحة وسريعة. إنني واثق من أنه بالتعاون مع PopID سنرى اعتماداً عالمياً واسع النطاق لتكنولوجيا PopID في السنوات القادمة".
حول PopID
توفر PopID منصة شاملة لإحداث ثورة في التفاعلات والمدفوعات الرقمية باستخدام التحقق البيومتري الذي يبدأه المستهلك. تتيح منصة PopID للمستهلكين خيار تحديد هويتهم بسرعة وسهولة - باستخدام وجوههم أو راحة أيديهم - لتسجيل الوصول وكسب الولاء والطلب وإجراء المدفوعات - مما يتيح تجارب أكثر تخصيصًا وأمانًا وانسيابية. لمعرفة المزيد عن PopID وعروضها، قم بزيارة .
حول Verifone
Verifone هي شركة رائدة عالميًا في توفير تكنولوجيا المدفوعات التي تثق بها أفضل العلامات التجارية في العالم. تعمل Verifone على تمكين شبكة المدفوعات غير المحدودة - مما يتيح تجارب تجارية مميزة للتجار وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية أينما تحدث التجارة. من خلال الجمع بين منصة مرنة ونظام بيئي مفتوح يضم أكثر من 2500 عملية تكامل وأربعة عقود من الخبرة في المدفوعات، تعمل Verifone على التخلص من تعقيدات الدفع وتوسيع ما هو ممكن عبر كل قناة دفع. تقوم شركة Verifone سنويًا بمعالجة معاملات بقيمة 8 تريليون دولار أمريكي عبر أكثر من 165 دولة حول العالم، مما يساعد الشركات بمختلف أحجامها على النمو دون حدود. لمعرفة المزيد قم بزيارة .
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اليوم عيدان هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محدث الفدائي يهدي الجماهير الفلسطينية أكبر عيدية ويعزز حظوظه لبلوغ ملحق كأس العالم
تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك وسط دعوات لعزل الرئيس
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك السويد باليوم الوطني لبلاده
شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية