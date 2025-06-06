Popid تُغلق تمويل الأسهم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة PopID اليوم عن تمويل أسهم يتضمن استثمارات من Verifone، وPayPal، وCommerce Ventures، وصندوق Cultivate Next الاستثماري التابع لشركة Chipotle، وVisa Ventures. ويأتي هذا التمويل الجديد في أعقاب استثمارات سابقة من مجموعة Cali Group وعائلة Ching family. على مدى السنوات القليلة الماضية، أجرت PopID ملايين عمليات التحقق من الولاء والدفع باستخدام القياسات الحيوية، مما يثبت أن مسح الوجه والكف للتحقق من الولاء والدفع عند نقطة البيع له فوائد فريدة للمستهلكين والتجار مقارنة بالمصادقة عبر الهاتف والبطاقة.

قال John Miller، الرئيس التنفيذي لشركة PopID: "إن رأس المال الإضافي سيسمح لنا بالعمل مع شركائنا لبناء البنية التحتية الأساسية لدعم شبكة عالمية مفتوحة للقياسات الحيوية يمكنها ربط حلول نقاط البيع بأي برنامج ولاء، أو طريقة دفع بالبطاقة، أو محفظة fintech، أو منصة الشراء الآن/الدفع لاحقًا، أو منتج العملة المستقرة، أو مخطط الدفع عن طريق البنك. تتضمن مجموعة شركائنا الاستثماريين ما يلي:



Verifone، المنصة العالمية التي تدعم تجارب الدفع المميزة لجميع أنواع الشركات؛

Visa، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية؛

PayPal، منصة التجارة الرائدة التي تضم أكثر من 430 مليون حساب نشط؛

Commerce Ventures، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المالية؛ و صندوق الاستثمار لشركة Chipotle الرائدة في مجال المطاعم السريعة".

أعلنت شركة PopID مؤخرًا عن شراكة مع شركة Verifone لتحديث محطات Verifone الحالية لقبول مصادقة الوجه والكف وتضمين البيانات الحيوية في جميع محطات Verifone المستقبلية. سيعمل الحل المشترك على الاستفادة من مجموعة واسعة من الأصول العالمية الحالية لشركة Verifone: 45 مليون جهاز (15 مليون منها تعمل على تشغيل 200 تطبيق دفع خاص يتم إدارتها بواسطة منصة إدارة الأجهزة المستندة إلى السحابة من Verifone؛ والتكامل مع 2500 جهاز ECR/نقطة بيع؛ وأكثر من 150 معالج دفع، وقبول أكثر من 40 طريقة دفع عالمية ومحلية وبديلة).

وقال Himanshu Patel، الرئيس التنفيذي لشركة Verifone: "إن شراكتنا الاستراتيجية واستثمارنا في PopID يعزز مهمتنا المستمرة منذ عقود من الزمن للابتكار في مجال المدفوعات للتجار والمستهلكين. إن عملاءنا وشركاؤنا حريصون على تنفيذ الحلول البيومترية لأنها آمنة للغاية ومريحة وسريعة. إنني واثق من أنه بالتعاون مع PopID سنرى اعتماداً عالمياً واسع النطاق لتكنولوجيا PopID في السنوات القادمة".

حول PopID

توفر PopID منصة شاملة لإحداث ثورة في التفاعلات والمدفوعات الرقمية باستخدام التحقق البيومتري الذي يبدأه المستهلك. تتيح منصة PopID للمستهلكين خيار تحديد هويتهم بسرعة وسهولة - باستخدام وجوههم أو راحة أيديهم - لتسجيل الوصول وكسب الولاء والطلب وإجراء المدفوعات - مما يتيح تجارب أكثر تخصيصًا وأمانًا وانسيابية. لمعرفة المزيد عن PopID وعروضها، قم بزيارة .

حول Verifone

Verifone هي شركة رائدة عالميًا في توفير تكنولوجيا المدفوعات التي تثق بها أفضل العلامات التجارية في العالم. تعمل Verifone على تمكين شبكة المدفوعات غير المحدودة - مما يتيح تجارب تجارية مميزة للتجار وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية أينما تحدث التجارة. من خلال الجمع بين منصة مرنة ونظام بيئي مفتوح يضم أكثر من 2500 عملية تكامل وأربعة عقود من الخبرة في المدفوعات، تعمل Verifone على التخلص من تعقيدات الدفع وتوسيع ما هو ممكن عبر كل قناة دفع. تقوم شركة Verifone سنويًا بمعالجة معاملات بقيمة 8 تريليون دولار أمريكي عبر أكثر من 165 دولة حول العالم، مما يساعد الشركات بمختلف أحجامها على النمو دون حدود. لمعرفة المزيد قم بزيارة .