لعبة الخيال العلمي والمغامرات الجديدة PRAGMATA من Capcom ستصدر في عام 2026!
PRAGMATA هي لعبة مغامرات وخيال علمي تجري أحداثها على القمر في عالم المستقبل القريب. في اللعبة، يشق بطلان مقنعان - هيو الذي يرتدي بدلة الفضاء وفتاة الروبوت ديانا - طريقهما عبر مغامرة تتميز بتجربة لعب إستراتيجية مثيرة وفريدة من نوعها. بالإضافة إلى امتيازاتها الحالية، تخصص Capcom موارد مخصصة لإنشاء IP جديدة بالكامل، وتعمل على تطويرPRAGMATA بهدف تأسيسها كعلامة تجارية جديدة. وتخطط الشركة للإعلان عن مزيد من المعلومات حول محتوى اللعبة وتاريخ إصدارها في المستقبل.
تظل شركة Capcom ملتزمة تمامًا بتلبية توقعات جميع المستخدمين من خلال الاستفادة من قدراتها الرائدة في مجال تطوير الألعاب من أجل إنشاء تجارب لعب ترفيهية للغاية.
حول CAPCOM
Capcomهي مطور وناشر وموزع عالمي رائد للترفيه التفاعلي لأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية. تأسست الشركة في عام 1983، وأنشأت مئات الألعاب، بما في ذلك الامتيازات الرائدة Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. تحتفظ شركة Capcom بعملياتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع المقر الرئيسي للشركة في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Capcom على
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