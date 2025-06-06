لعبة الخيال العلمي والمغامرات الجديدة PRAGMATA من Capcom ستصدر في عام 2026!

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) أعلنت اليوم شركة Capcom المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 9697) أن لعبة PRAGMATA وهي لعبة جديدة كليًا طال انتظارها، من المقرر إطلاقها في عام 2026.

PRAGMATA هي لعبة مغامرات وخيال علمي تجري أحداثها على القمر في عالم المستقبل القريب. في اللعبة، يشق بطلان مقنعان - هيو الذي يرتدي بدلة الفضاء وفتاة الروبوت ديانا - طريقهما عبر مغامرة تتميز بتجربة لعب إستراتيجية مثيرة وفريدة من نوعها. بالإضافة إلى امتيازاتها الحالية، تخصص Capcom موارد مخصصة لإنشاء IP جديدة بالكامل، وتعمل على تطويرPRAGMATA بهدف تأسيسها كعلامة تجارية جديدة. وتخطط الشركة للإعلان عن مزيد من المعلومات حول محتوى اللعبة وتاريخ إصدارها في المستقبل.

تظل شركة Capcom ملتزمة تمامًا بتلبية توقعات جميع المستخدمين من خلال الاستفادة من قدراتها الرائدة في مجال تطوير الألعاب من أجل إنشاء تجارب لعب ترفيهية للغاية.

حول CAPCOM

Capcomهي مطور وناشر وموزع عالمي رائد للترفيه التفاعلي لأجهزة الألعاب وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة واللاسلكية. تأسست الشركة في عام 1983، وأنشأت مئات الألعاب، بما في ذلك الامتيازات الرائدة Resident EvilTM وMonster HunterTM وStreet FighterTM وMega ManTM وDevil May CryTM وAce AttorneyTM. تحتفظ شركة Capcom بعملياتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهونج كونج وتايوان وسنغافورة وطوكيو، ويقع المقر الرئيسي للشركة في أوساكا باليابان. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول Capcom على

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