تعيين Lisa Sequino في منصب رئيس قسم مجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية في The Estée Lauder Companies

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة The Estée Lauder Companies Inc.‎ (بورصة نيويورك: EL) عن تعيينفي منصبإذ ستتولى مسؤولية توجيه دفة التوجه الإستراتيجي ودفع عجلة النمو العالمي في قطاع مستحضرات التجميل، ومسؤولية الإشراف على محفظة الشركة من علامات مستحضرات التجميل، بما في ذلك M·A·C وBobbi Brown وToo Faced وSmashbox وGLAMGLOW، على أن تعمل السيدة Sequino تحت إمرة، وستبدأ في مباشرة مهام عملها اعتبارًا من 9 من يونيو 2025.

تتمتع السيدة Sequino، القيادية المرموقة، بخبرة تزيد على عقدين من الزمان في صناعة التجميل، وتعود إلى The Estée Lauder Companies محملة بمعارف مؤسسية متعمقة وسجل حافل بالإنجازات سطرتها في أثناء توليها منصب المدير التنفيذي. في منصبها الجديد، ستتولى مسؤولية دفع عجلة الابتكار واتجاهات مستحضرات التجميل وتحقيق قفزة نوعية على صعيد استقطاب المستهلكين وتعزيز قدرة العلامات التجارية على التفاعل معهم. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ تعيينها في هذا المنصب يعكس التزام الشركة بمواصلة تعزيز فئة مستحضرات التجميل وإطلاق العنان لفرص طويلة الأجل.

صرحت Jane Hertzmark Hudis ، قائلة: "يحدونا بالغ الحماس إزاء الترحيب بالسيدة Lisa وتوليها منصب القائد الجديد لمجموعة مستحضرات التجميل". "إنها قيادية مؤثرة، وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد تعزيز العلامات التجارية ونتائج الأعمال، هذا إلى جانب أنَّ إمكاناتها الفريدة التي تجمع بين التفكير الإستراتيجي والموضوعي والعقلية الريادية والتميز التشغيلي تؤهلها لدفع عجلة تطوير مجموعة مستحضرات التجميل لدينا والانطلاق بها إلى المرحلة التالية في مسيرة النمو. وأود أن أشير إلى أننا تحت قيادة Lisa الرشيدة ينصب تركيزنا على تحقيق نجاحات ملموسة واستقطاب مستهلكي مستحضرات التجميل المعاصرين عبر مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية والقنوات".

بفضل خبرتها الممتدة على مدار تسعة أعوام في The Estée Lauder Companies شغلت في أثنائها مناصب قيادية عبر مختلف أعمالها العالمية وأعمالها الكائنة في أمريكا الشمالية، فإنَّ علم السيدة Sequino ببواطن الأمور في الشركة وعلاماتها التجارية سيمكنها من دفع عجلة النمو وزيادة الزخم المحيط بمجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية. فقد شغلت منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Estée Lauder الكائنة في أمريكا الشمالية، حيث تولت مهمة الإشراف على إستراتيجية طرح العلامة التجارية الرائدة للشركة في منطقتها الأصلية وتنفيذها. وفي وقت لاحق، ترقت إلى منصب نائب الرئيس الأول لقسم العلامات التجارية في أمريكا الشمالية، حيث تولت مهمة الإشراف على محفظة العلامات التجارية المتعددة في مجالات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور، كما كانت مسؤولة عن تحسين تكامل العلامات التجارية وتسريع تنفيذ الخطط عبر الفئات والقنوات المختلفة في المنطقة.

عقب فترة عملها المؤثرة في الشركة، تولت السيدة Sequino منصب المدير التنفيذي في JLo Beauty، علامة مستحضرات التجميل التابعة للفنانة Jennifer Lopez، وتولت مؤخرًا منصب المدير التنفيذي في Supergoop!‎، حيث طبقت منهجًا مستقلاً ورقميًا بغية تعزيز بصمتها العالمية. ويجدر هنا ذكر أنه تحت قيادتها الرشيدة، تمكنت Supergoop!‎ من رصد الاتجاهات الناشئة واستغلالها لإطلاق منتجات مبتكرة تحت مسمى العلامة التجارية، بما في ذلك المرطبات الملونة وبلسم الشفاه ومساحيق التثبيت، في خطوة أسهمت في الانطلاق بشركة Supergoop!‎ إلى آفاق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها.

صرحت Lisa Sequino ، قائلة: "يحدوني بالغ الحماس إزاء العودة إلى The Estée Lauder Companies للمساعدة على دفع عجلة النمو في فئة مستحضرات التجميل". "تبرز فرصة هائلة لاستقطاب مستهلكي مستحضرات التجميل الجدد على مستوى العالم عن طريق دعم آليات الابتكار والاتجاهات وتسريع وتيرة استقطاب المستهلكين عبر مختلف القنوات، وتعزيز منصات التواصل الرقمية والاجتماعية، وضمان الملاءمة المحلية بغية تحقيق النجاح والوصول إلى مستهلكي مستحضرات التجميل المعاصرين. وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفرق المدهشة التي تقف وراء M·A·C وBobbi Brown وToo Faced وSmashbox وGLAMGLOW بغية إطلاق العنان للفرص الجديدة وتوسيع نطاق التأثير وتحقيق نتائج أعمال ملموسة".

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

قد تمثل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتشمل هذه البيانات تلك الواردة في المقتطفات المختلفة. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة بأن توقعاتها تستند إلى افتراضات منطقية مبنية على معرفتها بأساسيات أعمالها وعملياتها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات، القدرة على النجاح في تنفيذ إستراتيجية الشركة، بما في ذلك مبادرة Beauty Reimagined وخطة استعادة الأرباح ودفع عجلة النمو؛ والانتقال الناجح السلس على صعيد القيادة؛ وتلك العوامل الأخرى المذكورة في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث ملفاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. هذا، وتُعفي الشركة نفسها من أي مسؤولية تقضي بتحديث التصريحات التطلعية الواردة هنا أو غير ذلك.

نبذة عن The Estée Lauder Companies

تعد The Estée Lauder Companies Inc.‎ واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة، هذا إلى جانب توليها مسؤولية الإشراف على العلامات التجارية الفاخرة والفخمة على مستوى العالم. ويجري بيع منتجات الشركة في ما يقرب من 150 بلدًا ومنطقة تحت أسماء العلامات التجارية بما في ذلك: Estée Lauder وAramis وClinique وLab Series وOrigins وM·A·C وLa Mer وBobbi Brown Cosmetics وAveda وJo Malone London وBumble and bumble وDarphin Paris وTOM FORD وSmashbox وAERIN Beauty وLe Labo وEditions de Parfums Frédéric Malle وGLAMGLOW وKILIAN PARIS وToo Faced وDr+‎، ومجموعة العلامات التجارية DECIEM، بما في ذلك The Ordinary وNIOD وBALMAIN Beauty.

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