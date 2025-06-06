تعيين Lisa Sequino في منصب رئيس قسم مجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية في The Estée Lauder Companies

تعيين Lisa Sequino في منصب رئيس قسم مجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية في The Estée Lauder Companies
تتمتع السيدة Sequino، القيادية المرموقة، بخبرة تزيد على عقدين من الزمان في صناعة التجميل، وتعود إلى The Estée Lauder Companies محملة بمعارف مؤسسية متعمقة وسجل حافل بالإنجازات سطرتها في أثناء توليها منصب المدير التنفيذي. في منصبها الجديد، ستتولى مسؤولية دفع عجلة الابتكار واتجاهات مستحضرات التجميل وتحقيق قفزة نوعية على صعيد استقطاب المستهلكين وتعزيز قدرة العلامات التجارية على التفاعل معهم. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ تعيينها في هذا المنصب يعكس التزام الشركة بمواصلة تعزيز فئة مستحضرات التجميل وإطلاق العنان لفرص طويلة الأجل.
صرحت Jane Hertzmark Hudis ، قائلة: "يحدونا بالغ الحماس إزاء الترحيب بالسيدة Lisa وتوليها منصب القائد الجديد لمجموعة مستحضرات التجميل". "إنها قيادية مؤثرة، وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات على صعيد تعزيز العلامات التجارية ونتائج الأعمال، هذا إلى جانب أنَّ إمكاناتها الفريدة التي تجمع بين التفكير الإستراتيجي والموضوعي والعقلية الريادية والتميز التشغيلي تؤهلها لدفع عجلة تطوير مجموعة مستحضرات التجميل لدينا والانطلاق بها إلى المرحلة التالية في مسيرة النمو. وأود أن أشير إلى أننا تحت قيادة Lisa الرشيدة ينصب تركيزنا على تحقيق نجاحات ملموسة واستقطاب مستهلكي مستحضرات التجميل المعاصرين عبر مختلف الأجيال والمناطق الجغرافية والقنوات".
بفضل خبرتها الممتدة على مدار تسعة أعوام في The Estée Lauder Companies شغلت في أثنائها مناصب قيادية عبر مختلف أعمالها العالمية وأعمالها الكائنة في أمريكا الشمالية، فإنَّ علم السيدة Sequino ببواطن الأمور في الشركة وعلاماتها التجارية سيمكنها من دفع عجلة النمو وزيادة الزخم المحيط بمجموعة علامات مستحضرات التجميل التجارية. فقد شغلت منصب نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Estée Lauder الكائنة في أمريكا الشمالية، حيث تولت مهمة الإشراف على إستراتيجية طرح العلامة التجارية الرائدة للشركة في منطقتها الأصلية وتنفيذها. وفي وقت لاحق، ترقت إلى منصب نائب الرئيس الأول لقسم العلامات التجارية في أمريكا الشمالية، حيث تولت مهمة الإشراف على محفظة العلامات التجارية المتعددة في مجالات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل والعطور، كما كانت مسؤولة عن تحسين تكامل العلامات التجارية وتسريع تنفيذ الخطط عبر الفئات والقنوات المختلفة في المنطقة.
عقب فترة عملها المؤثرة في الشركة، تولت السيدة Sequino منصب المدير التنفيذي في JLo Beauty، علامة مستحضرات التجميل التابعة للفنانة Jennifer Lopez، وتولت مؤخرًا منصب المدير التنفيذي في Supergoop!، حيث طبقت منهجًا مستقلاً ورقميًا بغية تعزيز بصمتها العالمية. ويجدر هنا ذكر أنه تحت قيادتها الرشيدة، تمكنت Supergoop! من رصد الاتجاهات الناشئة واستغلالها لإطلاق منتجات مبتكرة تحت مسمى العلامة التجارية، بما في ذلك المرطبات الملونة وبلسم الشفاه ومساحيق التثبيت، في خطوة أسهمت في الانطلاق بشركة Supergoop! إلى آفاق جديدة وتوسيع قاعدة عملائها.
صرحت Lisa Sequino ، قائلة: "يحدوني بالغ الحماس إزاء العودة إلى The Estée Lauder Companies للمساعدة على دفع عجلة النمو في فئة مستحضرات التجميل". "تبرز فرصة هائلة لاستقطاب مستهلكي مستحضرات التجميل الجدد على مستوى العالم عن طريق دعم آليات الابتكار والاتجاهات وتسريع وتيرة استقطاب المستهلكين عبر مختلف القنوات، وتعزيز منصات التواصل الرقمية والاجتماعية، وضمان الملاءمة المحلية بغية تحقيق النجاح والوصول إلى مستهلكي مستحضرات التجميل المعاصرين. وإنني أتطلع إلى التعاون مع الفرق المدهشة التي تقف وراء M·A·C وBobbi Brown وToo Faced وSmashbox وGLAMGLOW بغية إطلاق العنان للفرص الجديدة وتوسيع نطاق التأثير وتحقيق نتائج أعمال ملموسة".
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
قد تمثل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتشمل هذه البيانات تلك الواردة في المقتطفات المختلفة. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة بأن توقعاتها تستند إلى افتراضات منطقية مبنية على معرفتها بأساسيات أعمالها وعملياتها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات، القدرة على النجاح في تنفيذ إستراتيجية الشركة، بما في ذلك مبادرة Beauty Reimagined وخطة استعادة الأرباح ودفع عجلة النمو؛ والانتقال الناجح السلس على صعيد القيادة؛ وتلك العوامل الأخرى المذكورة في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك أحدث ملفاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. هذا، وتُعفي الشركة نفسها من أي مسؤولية تقضي بتحديث التصريحات التطلعية الواردة هنا أو غير ذلك.
نبذة عن The Estée Lauder Companies
تعد The Estée Lauder Companies Inc. واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة، هذا إلى جانب توليها مسؤولية الإشراف على العلامات التجارية الفاخرة والفخمة على مستوى العالم. ويجري بيع منتجات الشركة في ما يقرب من 150 بلدًا ومنطقة تحت أسماء العلامات التجارية بما في ذلك: Estée Lauder وAramis وClinique وLab Series وOrigins وM·A·C وLa Mer وBobbi Brown Cosmetics وAveda وJo Malone London وBumble and bumble وDarphin Paris وTOM FORD وSmashbox وAERIN Beauty وLe Labo وEditions de Parfums Frédéric Malle وGLAMGLOW وKILIAN PARIS وToo Faced وDr+، ومجموعة العلامات التجارية DECIEM، بما في ذلك The Ordinary وNIOD وBALMAIN Beauty.
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