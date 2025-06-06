Abdul Latif Jameel وjoby تتفقان على استكشاف فرص الطائرات الكهربائية في المملكة العربية السعودية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Abdul Latif Jameel ، وهي شبكة أعمال متنوعة عمرها 80 عامًا، وشركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: JOBY)، وهي شركة تعمل على تطوير سيارات أجرة جوية كهربائية لخدمة الركاب التجاريين، عن توقيع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص إبرام اتفاقية توزيع في المملكة العربية السعودية لطائرات Joby الكهربائية. ويستند هذا الإعلان إلى الشراكة الاقتصادية المتجددة بين الإدارة الأمريكية والحكومة السعودية نحو الابتكار المشترك ونمو النقل. ومن المتوقع أن يتم تسليم ما يصل إلى 200 طائرة من طراز Joby والخدمات ذات الصلة بقيمة تقدر بنحو مليار دولار من قبل الشركات خلال السنوات القادمة. وعلى المدى الطويل، ترى شركة Abdul Latif Jameel وJoby أيضًا فرصًا محتملة للإيرادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تتشارك Abdul Latif Jameel وJoby رؤى متكاملة طويلة الأجل لإحداث ثورة في مستقبل التنقل من خلال خدمات النقل الأكثر نظافة وأمانًا وكفاءةً وبأسعار معقولة، مما يساعد على تحسين تجارب الركاب مع حماية الكوكب في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت عائلة Jameel في جولة تمويل سلسلة C لشركة Joby، بقيادة شركة Toyota Motor Corporation في عام 2020.

يشكل البيع المباشر للطائرات من خلال شركات مثل Abdul Latif Jameel أحد ركائز استراتيجية Joby للتسويق. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تمتلك شركة Joby وتدير طائراتها وخدماتها بشكل مباشر في أسواق معينة، مثل الولايات المتحدة، وتشترك في عمليات مماثلة في أسواق أخرى، مثل اليابان.

قال JoeBen Bevirt ، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Joby Aviation : " يهدف هذا التعاون إلى جلب ريادة أمريكا في مجال التنقل الجوي الكهربائي إلى العالم". "بالتعاون مع Abdul Latif Jameel، نحن لا نتخيل مستقبلًا أكثر نظافة وأمانًا وكفاءة فحسب، بل نبنيه أيضًا. وليس هناك شريكٌ أفضل للمساعدة في إطلاق العنان للفرصة الاستثنائية للسفر الجوي في المنطقة ".

صرح حسن جميل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Abdul Latif Jameel في المملكة العربية السعودية ، قائلاً: تنتقل المملكة العربية السعودية نحو عصر جديد من التنقل وهو عصر يعتمد على الطلب، والمشاركة، والاتصال، والاستدامة. ويشكل الطيران العمودي الكهربائي عنصرًا مثيرًا ومهمًا في هذا. نتطلع إلى التعاون مع Joby لدعم تحول قطاع التنقل في المملكة. ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تحتفل فيه شركة Abdul Latif Jameel Motors بمرور 70 عامًا على توزيع سيارات Toyota في المملكة العربية السعودية، وهي مستثمر استراتيجي في شركة Joby.

وسوف يركز تعاون Joby مع Abdul Latif Jameel في البداية على المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع Abdul Latif Jameel بحضور واسع وشبكة وخبرة تشغيلية عميقة. وستعمل الشركتان معًا لاستكشاف التعاون في مجال التوزيع والمبيعات، وإطلاق خدمات سيارات الأجرة الجوية المحلية، بما في ذلك إنشاء خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة والإصلاح والتجديد، وتدريب الطيارين.

تم تصميم طائرة Joby الكهربائية بالكامل والتي يقودها طيار لنقل أربعة ركاب بسرعات تصل إلى 200 ميل في الساعة، مما يوفر إمكانية التنقل بسرعة عالية مع جزء بسيط من الضوضاء التي تنتجها طائرات الهليكوبتر وانبعاثات التشغيل الصفرية. تخطط الشركة لنقل أول ركابها في دبي في عام 2026.

نظرًا لأهمية التنقل في التحول الحضري في المملكة العربية السعودية، يهدف التعاون إلى دفع النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، بما يتماشى مع رؤية 2030.

حول Abdul Latif Jameel

Abdul Latif Jameel هي علامة تجارية مرتبطة بمحفظة من الشركات المستقلة المتنوعة التي أنشأتها عائلة جميل السعودية. تتمتع شركة Abdul Latif Jameel باعتراف دولي منذ أكثر من 80 عامًا، حيث تساهم في تشكيل مستقبل القطاعات الأساسية لأعمالها: التنقل، والطاقة والمياه، والخدمات المالية، والاستثمارات، والصحة، مع التزام قوي بالاستثمار المستمر في الأفراد، والأعمال التجارية، والتكنولوجيا، والمجتمع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

حول Joby

شركة .Joby Aviation, Inc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: JOBY) هي شركة نقل مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير سيارة أجرة جوية للإقلاع والهبوط تعمل بالكهرباء بالكامل وتعتزم تشغيلها كجزء من خدمة سريعة وهادئة ومريحة في المدن حول العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة .

ملاحظة هامة:

إشعار وإخلاء مسؤولية حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لصالح شركة .Abdul Latif Jameel Co. Ltd. جميع الحقوق محفوظة. إن اسم Abdul Latif Jameel وشعار Abdul Latif Jameel والرسومات ذات الشكل الخماسي هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Abdul Latif Jameel IPR Company Limited.

يشير مصطلح "Abdul Latif Jameel" على نطاق واسع إلى العديد من الكيانات القانونية المتميزة والمنفصلة والمستقلة. Abdul Latif Jameel ليست كيانًا مؤسسيًا أو جمعية أو تكتلًا تديره شركة أم شاملة، بل تشير فقط إلى شبكة من الكيانات القانونية المتميزة والمنفصلة تمامًا والتي يشار إليها بشكل جماعي تحت الاسم التجاري "Abdul Latif Jameel". لا تعد شركة Abdul Latif Jameel "مجموعة شركات" كما هو محدد في القسم 1161(5) من قانون الشركات في المملكة المتحدة لعام 2006، أو "تكتل" كما هو محدد في القسم 7 من قانون كلايتون الأمريكي لعام 1964.

البيانات التطلعية

تحتوي هذه الوثيقة على "تصريحات تطلعية" ضمن معنى أحكام "الملاذ الآمن" لقانون إصلاح التقاضي الخاص للأوراق المالية لعام 1995، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بتطوير وأداء طائرات Joby، ونمو قدرات Joby التصنيعية، والتوقعات التنظيمية، والتقدم والتوقيت، بما في ذلك توقع Joby لنقل أول ركابها في دبي في عام 2026؛ وخطة عمل Joby وأهدافها وفرص السوق؛ وخطط الشراكات الاستراتيجية والفوائد المحتملة لها، بما في ذلك البيع المحتمل لما يصل إلى 200 طائرة والخدمات ذات الصلة بقيمة تقدر بحوالي مليار دولار بموجب الشراكة المقترحة بين Joby وAbdul Latif Jameel. البيانات التطلعية هي بيانات تتعلق بأمور أخرى غير الحقائق التاريخية، مثل النتائج المستقبلية، أو الأحداث، أو الأنشطة، أو التطورات، أو الظروف، أو المعتقدات، أو الخطط، أو توقعات Joby، أو كيانات Abdul Latif Jameel، أو إدارتها المعنية. غالبًا ما يمكن التعرف على التصريحات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل 'يتوقع'، 'يستشرف'، 'يتنبأ'، 'يخطط'، 'يُقدّر'، 'يعتقد'، 'يتوقع'، 'ينوي'، 'محتمل'، 'ممكن'، 'مرجح'، 'من المتوقع'، 'توقعات'، 'توجيهات'، 'آفاق'، 'هدف'، 'مستهدف'، 'قد'، 'سوف'، 'ينبغي'، أو 'يمكن'، أو مصطلحات أو عبارات أخرى مشابهة. ومع ذلك، فإن عدم وجود مثل هذه الكلمات لا يعني أن عبارة معينة ليست تطلعية.

وتستند البيانات التطلعية إلى التوقعات والافتراضات في وقت إصدار هذه البيانات، وهي عرضة للعديد من المخاطر وعدم اليقين، وكثير منها خارج سيطرة كيانات Joby وAbdul Latif Jameel. وتشمل هذه المخاطر وعدم اليقين قدرة Joby على إطلاق خدمة سيارات الأجرة الجوية ونمو سوق التنقل الجوي الحضري بشكل عام؛ وقدرتها على إنتاج طائرات تلبي توقعات أدائها في الأحجام وفي الجداول الزمنية التي تتوقعها؛ والتعقيدات المتعلقة بالحصول على الشهادات والعمل في الأسواق الأجنبية؛ وقدرة Joby على التفاوض على اتفاقيات نهائية تتعلق بالشراكة مع Abdul Latif Jameel؛ والبيئة التنافسية التي تعمل فيها Joby؛ واحتياجاتها الرأسمالية المستقبلية؛ وقدرتها على حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وإنفاذها بشكل مناسب؛ وعدم اليقين المتعلق بتقديرات حجم سوق طائرات وخدمات Joby؛ وعوامل مهمة أخرى تمت مناقشتها في القسم بعنوان "عوامل الخطر" في التقرير السنوي لشركة Joby على النموذج 10-K، المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 27 فبراير 2025، وتقريرها ربع السنوي على النموذج 10-Q المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 مايو 2025، وفي الملفات المستقبلية والتقارير الأخرى التي تقدمها Joby إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات أو تقدمها إليها. في حالة ثبوت عدم صحة أي من هذه التوقعات أو الافتراضات، أو في حالة تحقق أي من هذه المخاطر أو عدم اليقين، فقد تختلف النتائج أو الأحداث أو الأنشطة أو التطورات أو الظروف المستقبلية الفعلية بشكل مادي عن تلك المعبر عنها أو المضمنة في البيانات التطلعية. علاوة على ذلك، فإن أي بيان تطلعي يتحدث فقط اعتبارًا من تاريخ إصداره، ولا تتحمل Joby ولا Abdul Latif Jameel أي مسؤولية، ويتنصل كل منهما بموجب هذا من أي التزام بتصحيح أو تحديث أي بيان تطلعي، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

جميع البيانات التطلعية التي أدلت بها Joby أو Abdul Latif Jameel أو أي شخص نيابة عن أي منهما، سواء تم توصيلها كتابيًا أو إلكترونيًا أو شفهيًا، مؤهلة في مجملها من خلال البيانات التحذيرية المذكورة أعلاه.

لا يوجد عرض أو طلب

لا يعد هذا البيان بيانًا بالوكالة أو طلبًا لتوكيل أو موافقة أو تفويضًا فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو فيما يتعلق بالمعاملة المحتملة، ولا يشكل عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة الاكتتاب التي تلبي متطلبات المادة 10 من قانون الأوراق المالية، أو الإعفاء منها.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.