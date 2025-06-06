Tourmaline Partners توسِّع حضورها العالمي بافتتاح مكتب في مركز دبي المالي العالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ Tourmaline Partners ، الشركة العالمية الرائدة في حلول التداول بالاستعانة بموارد خارجية، أن تعلن عن افتتاح أحدث مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، مما يمثّل محطة بارزة في استراتيجية النمو الدولي للشركة.

لقيادة هذا التوسّع، انتقل Kish Desai من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، وسيتولى قيادة جهود Tourmaline في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشغل منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC). بفضل خبرة تربو عن 20 عامًا في مجال التداول العالمي وإدارة علاقات العملاء، يتمتع Kish بمكانة راسخة تؤهله لتعزيز حضور الشركة وتوسيع نفوذها في سوق ديناميكي يشهد نموًا متسارعًا، ويتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).

"يمثل افتتاح مكتب في دبي الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا الدؤوب في تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا في جميع أنحاء العالم،" حسبما صرَّح Aaron Hantman، المدير التنفيذي لشركة Tourmaline Partners . "تُعدُّ المنطقة فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، ونحن على يقين من أن القيادة الرشيدة لـ Kish ستمنح عملائنا مزايا كبيرة، من بينها وصول محسَّن إلى الأسواق، وخبرة محلية عميقة، إلى جانب الحفاظ على مستوى التنفيذ والخدمة رفيعة المستوى التي تشتهر بها Tourmaline عالميًا".

وواصل Kish Desai حديثه قائلاً: "لقد رسّخت دبي مكانتها كمركز مالي رئيسي". "من المُلهم حقًا أن نرى هذا التوسُّع اللافت في عدد مديري الصناديق الجدد في المنطقة، ويغمرنا حالة من الحماس الشديد لأن نكون جزءًا فاعلاً في دفع هذا الزخم إلى الأمام، والمساهمة في بناء منظومة مالية متطورة. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي وباقي الجهات المحلية والعالمية المعنية، لدعم نمو كل من أصحاب الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة".

قال Salmaan Jaffery، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، هيئة مركز دبي المالي العالمي : "يسعدنا أن نرحب بشركة Tourmaline ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي المزدهرة. يُعدُّ قرارهم بخلق تواجد لهم في مركز دبي المالي العالمي دليلاً قويًا على تعزيز مركز دبي المالي العالمي كمقصد مفضل لشركات الوساطة الدولية الطامحة إلى اقتناص فرص النمو المتسارع والوصول إلى الأسواق المالية الحيوية والمتنوعة في دبي. نتطلع إلى دعم رحلتهم في تحقيق النمو والتوسُّع في المنطقة بكل حماس".

سيكون المكتب الجديد في دبي، الواقع داخل مركز دبي المالي العالمي، بمثابة مركز رئيسي للعملاء والشركاء الإقليميين، حيث سيقدِّم حلول تداول مخصَّصة تتوافق مع ديناميكيات السوق المحلية.

يمثل توسُّع Tourmaline في دبي تأكيدًا على التزامها بتقديم حلول تداول خارجية ومستقلة وبلا تعارضات على نطاق عالمي، داعمة بذلك شركات الجانب الشرائي وأصحاب الأصول من جميع الأحجام لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والأداء.

نبذة عن Tourmaline Partners

Tourmaline Partners هي شركة متخصَّصة في حلول التداول، تقدِّم خدمات تداول بالاستعانة بموارد خارجية، وتكميلية، ومخصَّصة لمديري الأصول من جميع الأحجام. تقدِّم Tourmaline خدمات تنفيذ تداول للجانب الشرائي على مدار 24 ساعة لمدة 6 أيام أسبوعيًا في الأسهم العالمية، والمشتقات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، نيابةً عن صناديق التحوط، والصناديق المشتركة، ومستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs)، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، وأصحاب الأصول. تشمل قائمة عملائنا مديري الأصول الناشئين في مرحلة الإطلاق وصولاً إلى من يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي.

يتكوّن فريق Tourmaline من أكثر من 35 متداولاً يتمتعون بمتوسط خبرة تربو عن 15 عامًا، ويقع مقره في ستامفورد، كونيتيكت، ولندن، وسيدني. Tourmaline هي شركة خاصة، وتحظى بمكانة فريدة بحيث لا تنافس الجانب البيعي في أعمالهم الأساسية مثل الأبحاث، والخدمات المصرفية، والوساطة الرئيسية. تعهد Tourmaline إلى تمويل الأبحاث بشكل فريد من خلال بنية تحتية داخلية ومملوكة لإدارة العمولات، تشمل اتفاقيات مشاركة التكلفة (CSAs)، واتفاقيات تعويض العمولات (CCAs)، والتجميع، بالإضافة إلى التداول المنسوب، بغية تلبية الالتزامات المتعلقة بأبحاث الجانب البيعي.

تأسست شركة Tourmaline في عام 2011، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 350 عميلاً مؤسسيًا حول العالم، وتُجري عمليات تداول في أكثر من 50 سوقًا دوليًا وتحظى بتغطية واسعة تشمل أكثر من 400 وسيط من جانب البيع، وتستفيد من أكثر من 45 مجموعة خوارزمية متطورة، ما يمكنها من الوصول إلى السيولة في جميع البورصات الرئيسية، والمجمعات المظلمة، ومنصات التداول البديلة على مستوى العالم، وذلك بما يخدم مصالح عملائها. تتكوَّن البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بشركة Tourmaline من أدوات خاصة لإدخال الأوامر، وبيانات/تحليلات إدارة علاقات العملاء، وإدارة العمولات وإعداد التقارير، وحلول الطرف الثالث الرائدة في الصناعة للتعامل مع الأوامر (نظام إدارة الأوامر "OMS"/نظام تنفيذ الأوامر "EMS") وتحليل تكاليف التنفيذ (TCA).

شركة Tourmaline Partners LLC مسجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA). إن Tourmaline Europe LLP هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ومرخصة ومنظّمة من قِبل هيئة السلوك المالي (FCA).

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يُعدُّ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، والمركز المالي الرائد لمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا (MEASA)، التي تضم 77 دولة بإجمالي سكان يقدر بحوالي 3.7 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 10.5 تريليون دولار أمريكي.

يتمتع المركز بسجل حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، حيث يربط هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين من خلال دبي.

يحتضن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هيئة تنظيم مستقلة ومعترف بها دوليًا، ونظامًا قضائيًا مثبتًا يعتمد على إطار القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى كونه يضم أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم 46,000 متخصص يعملون في أكثر من 6,900 شركة مسجلة نشطة، مما يجعله أكبر وأشمل تجمُّع لمواهب الصناعة في المنطقة وأكثرها تنوعًا.

تتمثل رؤية المركز في دفع مستقبل القطاع المالي عبر تبني أحدث التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتطوير الشراكات. واليوم، يُعدُّ بمثابة مركز المستقبل العالمي للتمويل والابتكار، حيث يوفر واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، ورأس المال الاستثماري شمولية في المنطقة، متضمنًا حلول ترخيص فعَّالة من حيث التكلفة، وتنظيمات مصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات، وبرامج مسرّعة مبتكرة، وتمويل للشركات الناشئة في مرحلة النمو.

يضم مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من أماكن البيع بالتجزئة والمطاعم العالمية الشهيرة، ومشهدًا ديناميكيًا للفنون والثقافة، بالإضافة إلى شقق سكنية، وفنادق، ومساحات عامة، مما يجعله واحدًا من أكثر الوجهات طلبًا في دبي للأعمال ونمط الحياة.

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