Tourmaline Partners توسِّع حضورها العالمي بافتتاح مكتب في مركز دبي المالي العالمي
لقيادة هذا التوسّع، انتقل Kish Desai من مكتب الشركة في لندن إلى دبي، وسيتولى قيادة جهود Tourmaline في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيشغل منصب المسؤول التنفيذي الأول لفرع مركز دبي المالي العالمي (DIFC). بفضل خبرة تربو عن 20 عامًا في مجال التداول العالمي وإدارة علاقات العملاء، يتمتع Kish بمكانة راسخة تؤهله لتعزيز حضور الشركة وتوسيع نفوذها في سوق ديناميكي يشهد نموًا متسارعًا، ويتمتع بموقع استراتيجي يربط بين أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC).
"يمثل افتتاح مكتب في دبي الخطوة الطبيعية التالية في إطار سعينا الدؤوب في تلبية الطلب المتزايد على خدماتنا في جميع أنحاء العالم،" حسبما صرَّح Aaron Hantman، المدير التنفيذي لشركة Tourmaline Partners . "تُعدُّ المنطقة فرصة استراتيجية بالغة الأهمية، ونحن على يقين من أن القيادة الرشيدة لـ Kish ستمنح عملائنا مزايا كبيرة، من بينها وصول محسَّن إلى الأسواق، وخبرة محلية عميقة، إلى جانب الحفاظ على مستوى التنفيذ والخدمة رفيعة المستوى التي تشتهر بها Tourmaline عالميًا".
وواصل Kish Desai حديثه قائلاً: "لقد رسّخت دبي مكانتها كمركز مالي رئيسي". "من المُلهم حقًا أن نرى هذا التوسُّع اللافت في عدد مديري الصناديق الجدد في المنطقة، ويغمرنا حالة من الحماس الشديد لأن نكون جزءًا فاعلاً في دفع هذا الزخم إلى الأمام، والمساهمة في بناء منظومة مالية متطورة. نتطلع إلى التعاون الوثيق مع مركز دبي المالي العالمي وباقي الجهات المحلية والعالمية المعنية، لدعم نمو كل من أصحاب الأصول ومديري الاستثمارات الذين يعملون ويستثمرون في المنطقة".
قال Salmaan Jaffery، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، هيئة مركز دبي المالي العالمي : "يسعدنا أن نرحب بشركة Tourmaline ضمن منظومة مركز دبي المالي العالمي المزدهرة. يُعدُّ قرارهم بخلق تواجد لهم في مركز دبي المالي العالمي دليلاً قويًا على تعزيز مركز دبي المالي العالمي كمقصد مفضل لشركات الوساطة الدولية الطامحة إلى اقتناص فرص النمو المتسارع والوصول إلى الأسواق المالية الحيوية والمتنوعة في دبي. نتطلع إلى دعم رحلتهم في تحقيق النمو والتوسُّع في المنطقة بكل حماس".
سيكون المكتب الجديد في دبي، الواقع داخل مركز دبي المالي العالمي، بمثابة مركز رئيسي للعملاء والشركاء الإقليميين، حيث سيقدِّم حلول تداول مخصَّصة تتوافق مع ديناميكيات السوق المحلية.
يمثل توسُّع Tourmaline في دبي تأكيدًا على التزامها بتقديم حلول تداول خارجية ومستقلة وبلا تعارضات على نطاق عالمي، داعمة بذلك شركات الجانب الشرائي وأصحاب الأصول من جميع الأحجام لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والشفافية والأداء.
نبذة عن Tourmaline Partners
Tourmaline Partners هي شركة متخصَّصة في حلول التداول، تقدِّم خدمات تداول بالاستعانة بموارد خارجية، وتكميلية، ومخصَّصة لمديري الأصول من جميع الأحجام. تقدِّم Tourmaline خدمات تنفيذ تداول للجانب الشرائي على مدار 24 ساعة لمدة 6 أيام أسبوعيًا في الأسهم العالمية، والمشتقات، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، نيابةً عن صناديق التحوط، والصناديق المشتركة، ومستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs)، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، وأصحاب الأصول. تشمل قائمة عملائنا مديري الأصول الناشئين في مرحلة الإطلاق وصولاً إلى من يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي.
يتكوّن فريق Tourmaline من أكثر من 35 متداولاً يتمتعون بمتوسط خبرة تربو عن 15 عامًا، ويقع مقره في ستامفورد، كونيتيكت، ولندن، وسيدني. Tourmaline هي شركة خاصة، وتحظى بمكانة فريدة بحيث لا تنافس الجانب البيعي في أعمالهم الأساسية مثل الأبحاث، والخدمات المصرفية، والوساطة الرئيسية. تعهد Tourmaline إلى تمويل الأبحاث بشكل فريد من خلال بنية تحتية داخلية ومملوكة لإدارة العمولات، تشمل اتفاقيات مشاركة التكلفة (CSAs)، واتفاقيات تعويض العمولات (CCAs)، والتجميع، بالإضافة إلى التداول المنسوب، بغية تلبية الالتزامات المتعلقة بأبحاث الجانب البيعي.
تأسست شركة Tourmaline في عام 2011، وتقدِّم خدماتها لأكثر من 350 عميلاً مؤسسيًا حول العالم، وتُجري عمليات تداول في أكثر من 50 سوقًا دوليًا وتحظى بتغطية واسعة تشمل أكثر من 400 وسيط من جانب البيع، وتستفيد من أكثر من 45 مجموعة خوارزمية متطورة، ما يمكنها من الوصول إلى السيولة في جميع البورصات الرئيسية، والمجمعات المظلمة، ومنصات التداول البديلة على مستوى العالم، وذلك بما يخدم مصالح عملائها. تتكوَّن البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بشركة Tourmaline من أدوات خاصة لإدخال الأوامر، وبيانات/تحليلات إدارة علاقات العملاء، وإدارة العمولات وإعداد التقارير، وحلول الطرف الثالث الرائدة في الصناعة للتعامل مع الأوامر (نظام إدارة الأوامر "OMS"/نظام تنفيذ الأوامر "EMS") وتحليل تكاليف التنفيذ (TCA).
شركة Tourmaline Partners LLC مسجَّلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية (FINRA). إن Tourmaline Europe LLP هي شركة تابعة مملوكة بالكامل ومرخصة ومنظّمة من قِبل هيئة السلوك المالي (FCA).
نبذة عن مركز دبي المالي العالمي
يُعدُّ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) من أكثر المراكز المالية تقدمًا في العالم، والمركز المالي الرائد لمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا (MEASA)، التي تضم 77 دولة بإجمالي سكان يقدر بحوالي 3.7 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بنحو 10.5 تريليون دولار أمريكي.
يتمتع المركز بسجل حافل يمتد لأكثر من 20 عامًا في تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، حيث يربط هذه الأسواق سريعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكيتين من خلال دبي.
يحتضن مركز دبي المالي العالمي (DIFC) هيئة تنظيم مستقلة ومعترف بها دوليًا، ونظامًا قضائيًا مثبتًا يعتمد على إطار القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى كونه يضم أكبر منظومة مالية في المنطقة تضم 46,000 متخصص يعملون في أكثر من 6,900 شركة مسجلة نشطة، مما يجعله أكبر وأشمل تجمُّع لمواهب الصناعة في المنطقة وأكثرها تنوعًا.
تتمثل رؤية المركز في دفع مستقبل القطاع المالي عبر تبني أحدث التقنيات، وتعزيز الابتكار، وتطوير الشراكات. واليوم، يُعدُّ بمثابة مركز المستقبل العالمي للتمويل والابتكار، حيث يوفر واحدة من أكثر بيئات الذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، ورأس المال الاستثماري شمولية في المنطقة، متضمنًا حلول ترخيص فعَّالة من حيث التكلفة، وتنظيمات مصمَّمة خصيصًا لتلبية الاحتياجات، وبرامج مسرّعة مبتكرة، وتمويل للشركات الناشئة في مرحلة النمو.
يضم مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من أماكن البيع بالتجزئة والمطاعم العالمية الشهيرة، ومشهدًا ديناميكيًا للفنون والثقافة، بالإضافة إلى شقق سكنية، وفنادق، ومساحات عامة، مما يجعله واحدًا من أكثر الوجهات طلبًا في دبي للأعمال ونمط الحياة.
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