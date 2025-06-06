أطلقت Klarna وvisa نسخة تجريبية من بطاقة الخصم الجديدة ذات المرونة المتزايدة في معرض Money 2020 Europe

أطلقت Klarna وvisa نسخة تجريبية من بطاقة الخصم الجديدة ذات المرونة المتزايدة في معرض Money 2020 Europe
بطاقة Klarna Card حاليًا في مرحلة تجريبية في الولايات المتحدة، وتجمع التعليقات لتحسين التجربة قبل طرحها على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من هذا العام. يدعم هذا النهج التدريجي تحسين الميزات والأداء ويضمن أن المنتج يوفر أداة إنفاق أكثر ذكاءً ومرونة.
مع وجود أكثر من 5 ملايين مستهلك بالفعل في قائمة الانتظار، تعد بطاقة Klarna Card الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن نحو أن تصبح Klarna حلاً للإنفاق اليومي في الولايات المتحدة. تأتي البطاقة مع محفظة مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي تسمح للمستهلكين بتخزين الأموال وإجراء التحويلات والإيداعات في الوقت الفعلي، وتتكامل مباشرة مع خياري Klarna Pay in 4 وPay Later - كل ذلك في تجربة سلسة واحدة.
قال David Sandström، كبير مسؤولي التسويق في Klarna: "نسمع باستمرار من المستهلكين أنهم يريدون حرية اختيار كيفية وموعد الدفع - سواء كان ذلك الدفع الآن عن طريق الخصم أو توزيع التكلفة بمرور الوقت". "إنهم يريدون البساطة والمرونة والشفافية - كل ذلك في مكان واحد. وهذا هو بالضبط ما جعل طرق الدفع الخاصة بـ Klarna تحظى بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، والآن أصبحت نفس التجربة متاحة على البطاقة المادية. بطاقة Klarna Card هي مستقبل المعاملات المصرفية اليومية - فهي تخلق مدفوعات ذكية، لتمكين المتسوقين الأكثر ذكاءً".
من خلال الجمع بين الوصول إلى أدوات الإنفاق والادخار والاقتراض في منصة واحدة سهلة الاستخدام، أصبحت Klarna بنكًا عالميًا حديثًا للمستهلك الرقمي أولاً. تعد بطاقة Klarna Card خطوة رئيسية في هذا التطور - وهي بديل شفاف ومدفوع بالتكنولوجيا لمنتجات البنوك التقليدية.
وأضاف Mathieu Altwegg، نائب الرئيس الأول للمنتجات والحلول في Visa في أوروبا: "استمتع ملايين الأشخاص حول العالم بالاختيار والتحكم اللذين توفرهما بطاقة Visa Flex Credential، ويسعدنا أن نوسع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من المستهلكين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديمها إلى أوروبا لأول مرة". "يعد هذا مثالاً رائداً لمستقبل حيث لن يحتاج المستهلكون إلا إلى بطاقة واحدة للوصول إلى طرق الدفع المفضلة لديهم، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يشترونه".
*بطاقة Klarna Card صادرة عن WebBank. حساب رصيد Klarna مقدم من WebBank، عضو FDIC.
ملحوظات للمحررين:
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خيارات دفع مرنة: ادفع مقدمًا في وضع الخصم، أو قم بتنشيط خيارات وميزات الدفع في Klarna، مثل Pay in 4 وPay Later، مع تقديم جميع الميزات الرائعة في تطبيق Klarna بما في ذلك الميزانيات وتتبع تذكيرات الإنفاق، وغيرها.
خيار ترقية المستويات: بمجرد توفره، سيتمكن العملاء من الاختيار بين مستوى واحد مجاني أو مستويين مدفوعين يتضمنان خصومات التاجر ومعدلات استرداد نقدي محسنة. ستأتي البطاقة بثلاثة ألوان: الباذنجاني، والأسود، والأخضر الساطع.
متاحة لجميع عملاء Klarna : تتوفر وظيفة الخصم للجميع؛ ويتم منح الائتمان على أساس كل حالة على حدة بعد إجراء فحص ائتماني.
توافر بطاقة Klarna Card : يجري حاليًا اختبار بطاقة Klarna Card في الولايات المتحدة حيث يتم العمل مع المستخدمين الأوائل لتطوير المنتج النهائي. تمثل مرحلة الاختبار هذه علامة فارقة مهمة في بناء الحلول المالية التي تلبي احتياجات المستهلك الحقيقية. وستكون متاحة لجميع المستهلكين في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مع توقع طرحها في أوروبا.
حول Visa Flexible Credential : إن Visa Flexible Credential هي قدرة شبكية تسمح بالوصول إلى تجارب دفع متعددة -مثل الخصم والدفع المسبق والائتمان والأقساط والمكافآت- من بطاقة واحدة.
حول Klarna
تتمثل مهمة Klarna في أن تكون متاحة في كل مكان ولكل شيء. مع أكثر من 100 مليون مستخدم نشط عالميًا لـ Klarna و2.9 مليون معاملة يوميًا، تعمل شبكة المدفوعات والتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Klarna على تمكين الأشخاص من الدفع بشكل أذكى، عبر الإنترنت وفي المتجر ومن خلال Apple Pay في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. يثق أكثر من 724,000 بائع تجزئة في حلول Klarna المبتكرة لتعزيز النمو والولاء، بما في ذلك Uber وH&M وSaks وSephora وMacy's وIkea وExpedia Group وNike وAirbnb. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Klarn .
حول Visa
Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد قم بزيارة Visa.
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