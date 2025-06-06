أطلقت Klarna وvisa نسخة تجريبية من بطاقة الخصم الجديدة ذات المرونة المتزايدة في معرض Money 2020 Europe

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Klarna، شبكة المدفوعات والتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق التجريبي لبطاقة Klarna Card: منتج خصم جديد مقترن بإمكانية الوصول إلى خيارات دفع مرنة مدمجة، مدعومة بواسطة Visa Flexible Credential وصادرة عن WebBank.وعلى عكس بطاقات الائتمان التقليدية التي قد تتسبب في تحمل المستهلكين ديوناً وفوائد إضافية، فإن بطاقة Klarna Card ستسمح للمستهلكين بالدفع فورًا أو الدفع لاحقًا عند الحاجة - عبر الإنترنت أو في المتجر - لدى أكثر من 150 مليون تاجر يقبل بطاقات Visa في جميع أنحاء العالم.

بطاقة Klarna Card حاليًا في مرحلة تجريبية في الولايات المتحدة، وتجمع التعليقات لتحسين التجربة قبل طرحها على نطاق أوسع في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت لاحق من هذا العام. يدعم هذا النهج التدريجي تحسين الميزات والأداء ويضمن أن المنتج يوفر أداة إنفاق أكثر ذكاءً ومرونة.

مع وجود أكثر من 5 ملايين مستهلك بالفعل في قائمة الانتظار، تعد بطاقة Klarna Card الخطوة الأكثر جرأة حتى الآن نحو أن تصبح Klarna حلاً للإنفاق اليومي في الولايات المتحدة. تأتي البطاقة مع محفظة مؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي تسمح للمستهلكين بتخزين الأموال وإجراء التحويلات والإيداعات في الوقت الفعلي، وتتكامل مباشرة مع خياري Klarna Pay in 4 وPay Later - كل ذلك في تجربة سلسة واحدة.

قال David Sandström، كبير مسؤولي التسويق في Klarna: "نسمع باستمرار من المستهلكين أنهم يريدون حرية اختيار كيفية وموعد الدفع - سواء كان ذلك الدفع الآن عن طريق الخصم أو توزيع التكلفة بمرور الوقت". "إنهم يريدون البساطة والمرونة والشفافية - كل ذلك في مكان واحد. وهذا هو بالضبط ما جعل طرق الدفع الخاصة بـ Klarna تحظى بشعبية كبيرة عبر الإنترنت، والآن أصبحت نفس التجربة متاحة على البطاقة المادية. بطاقة Klarna Card هي مستقبل المعاملات المصرفية اليومية - فهي تخلق مدفوعات ذكية، لتمكين المتسوقين الأكثر ذكاءً".

من خلال الجمع بين الوصول إلى أدوات الإنفاق والادخار والاقتراض في منصة واحدة سهلة الاستخدام، أصبحت Klarna بنكًا عالميًا حديثًا للمستهلك الرقمي أولاً. تعد بطاقة Klarna Card خطوة رئيسية في هذا التطور - وهي بديل شفاف ومدفوع بالتكنولوجيا لمنتجات البنوك التقليدية.

وأضاف Mathieu Altwegg، نائب الرئيس الأول للمنتجات والحلول في Visa في أوروبا: "استمتع ملايين الأشخاص حول العالم بالاختيار والتحكم اللذين توفرهما بطاقة Visa Flex Credential، ويسعدنا أن نوسع نطاق هذه الخدمة لتشمل المزيد من المستهلكين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقديمها إلى أوروبا لأول مرة". "يعد هذا مثالاً رائداً لمستقبل حيث لن يحتاج المستهلكون إلا إلى بطاقة واحدة للوصول إلى طرق الدفع المفضلة لديهم، بغض النظر عن مكان وجودهم أو ما يشترونه".

*بطاقة Klarna Card صادرة عن WebBank. حساب رصيد Klarna مقدم من WebBank، عضو FDIC.

ملحوظات للمحررين:



خيارات دفع مرنة: ادفع مقدمًا في وضع الخصم، أو قم بتنشيط خيارات وميزات الدفع في Klarna، مثل Pay in 4 وPay Later، مع تقديم جميع الميزات الرائعة في تطبيق Klarna بما في ذلك الميزانيات وتتبع تذكيرات الإنفاق، وغيرها.

خيار ترقية المستويات: بمجرد توفره، سيتمكن العملاء من الاختيار بين مستوى واحد مجاني أو مستويين مدفوعين يتضمنان خصومات التاجر ومعدلات استرداد نقدي محسنة. ستأتي البطاقة بثلاثة ألوان: الباذنجاني، والأسود، والأخضر الساطع.

متاحة لجميع عملاء Klarna : تتوفر وظيفة الخصم للجميع؛ ويتم منح الائتمان على أساس كل حالة على حدة بعد إجراء فحص ائتماني.

توافر بطاقة Klarna Card : يجري حاليًا اختبار بطاقة Klarna Card في الولايات المتحدة حيث يتم العمل مع المستخدمين الأوائل لتطوير المنتج النهائي. تمثل مرحلة الاختبار هذه علامة فارقة مهمة في بناء الحلول المالية التي تلبي احتياجات المستهلك الحقيقية. وستكون متاحة لجميع المستهلكين في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مع توقع طرحها في أوروبا. حول Visa Flexible Credential : إن Visa Flexible Credential هي قدرة شبكية تسمح بالوصول إلى تجارب دفع متعددة -مثل الخصم والدفع المسبق والائتمان والأقساط والمكافآت- من بطاقة واحدة.

حول Klarna

تتمثل مهمة Klarna في أن تكون متاحة في كل مكان ولكل شيء. مع أكثر من 100 مليون مستخدم نشط عالميًا لـ Klarna و2.9 مليون معاملة يوميًا، تعمل شبكة المدفوعات والتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Klarna على تمكين الأشخاص من الدفع بشكل أذكى، عبر الإنترنت وفي المتجر ومن خلال Apple Pay في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. يثق أكثر من 724,000 بائع تجزئة في حلول Klarna المبتكرة لتعزيز النمو والولاء، بما في ذلك Uber وH&M وSaks وSephora وMacy's وIkea وExpedia Group وNike وAirbnb. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة Klarn .

حول Visa

Visa (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) هي شركة عالمية رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية، وتُسهِّل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 بلد وإقليم. تتمثل مهمتنا في ربط الجميع حول العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، مما يمكّن الأفراد والشركات والاقتصادات من الازدهار. لدينا إيمان راسخ بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، تنهض بهم جميعًا وتضع أساس مستقبل حركة الأموال. لمعرفة المزيد قم بزيارة Visa.

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