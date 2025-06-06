%3 ممارسة ركوب الدراجات ومكة والمدينة الأكثر

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%3 ممارسة ركوب الدراجات ومكة والمدينة الأكثر
(MENAFN- Al Watan) يمارس 3% من السعوديين والأجانب ركوب الدراجة في وقت الفراغ، وفاقت ممارسة الذكور السعوديين، ممارسة الإناث، حيث بلغت ممارسة الذكور السعوديين 3.2%، مقابل 1.2% ممارسة الإناث، في وقت تصدرت منطقة جازان، مناطق الجنوب، كأكثر مناطق الجنوب ممارسة لركوب الدراجات بـ2.6%.
%2 للسعوديين
كشف تقرير الثقافة والترفيه الأسري للعام الماضي، ممارسة السعوديين لركوب الدراجة في وقت الفراغ، والتي بلغت 2.2%، مقابل 2.9 % ممارسة الأجانب، وسجلت منطقة مكة المكرمة، أكثر مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجة بـ3.3%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيًا بـ3%، وجاءت تبوك ثالثًا بـ2.9%، والرياض رابعًا بـ2.8 %، والقصيم خامسًا بـ2.7%، وجازان سادسًا بـ2.6%، وحائل سابعًا بـ2.5%.
ركوب الدراجات
هي استخدام الدراجات للنقل، والترفيه، وممارسة الرياضة. ويُشار إلى الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات باسم راكبي الدراجات، الدراجين، وإلى جانب الدراجات ذات العجلتين، يشمل ركوب الدراجات ركوب الدراجات الأحادية، والدراجات الثلاثية، والدراجات الرباعية، والمركبات المستقيمة والمركبات المماثلة التي تعمل بالطاقة البشرية، وتتمثل فوائد ركوب الدراجات في: تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وحرق الدهون، والسعرات الحرارية بشكل فعال، وتقوية عضلات البطن السفلية والعلوية، وتحسين مظهر البطن وشدّه، وتقوية عضلات الفخذ والساق.
مناطق الجنوب
استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من ممارسة ركوب الدراجة على مستوى مناطق الجنوب، حيث سجلت ممارسة منطقة جازان 2.6%، وحلن منطقة عسير ثانيًا بـ1.8%، ومنطقة نجران ثالثًا بـ1.7%، والباحة رابعًا بـ1%.
أقل المناطق
حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجات بـ0.6%، وحلت منطقة الباحة ثانيًا بـ1%، وجاءت الجوف ثالثًا بـ1.1%، والمنطقة الشرقية رابعًا بـ1.6%، ونجران خامسًا بـ1.7%، ومنطقة عسير خامسا بـ1.8%
3 ممارسة السعوديين والأجانب ركوب الدراجة
%2.2 ممارسة السعوديين
%3.2 ممارسة الذكور السعوديين
%1.2 ممارسة الإناث السعوديات
مكة أكثر المناطق ممارسة ركوب الدراجات
6 فوائد لممارسة ركوب الدراجة
أكثر المناطق ممارسة:
مكة المكرمة 3.3%
المدينة المنورة 3%
تبوك 2.9 %
الرياض2.8%
القصيم 2.7%
مناطق الجنوب:
جازان 2.6%
عسير 1.8%
نجران 1.7%
الباحة 1%
أقل المناطق ممارسة:
الحدود الشمالية 0.6%
الباحة 1%
الجوف 1.1%
الشرقية 1.6%
نجران 1.7%
%2 للسعوديين
كشف تقرير الثقافة والترفيه الأسري للعام الماضي، ممارسة السعوديين لركوب الدراجة في وقت الفراغ، والتي بلغت 2.2%، مقابل 2.9 % ممارسة الأجانب، وسجلت منطقة مكة المكرمة، أكثر مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجة بـ3.3%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيًا بـ3%، وجاءت تبوك ثالثًا بـ2.9%، والرياض رابعًا بـ2.8 %، والقصيم خامسًا بـ2.7%، وجازان سادسًا بـ2.6%، وحائل سابعًا بـ2.5%.
ركوب الدراجات
هي استخدام الدراجات للنقل، والترفيه، وممارسة الرياضة. ويُشار إلى الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات باسم راكبي الدراجات، الدراجين، وإلى جانب الدراجات ذات العجلتين، يشمل ركوب الدراجات ركوب الدراجات الأحادية، والدراجات الثلاثية، والدراجات الرباعية، والمركبات المستقيمة والمركبات المماثلة التي تعمل بالطاقة البشرية، وتتمثل فوائد ركوب الدراجات في: تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وحرق الدهون، والسعرات الحرارية بشكل فعال، وتقوية عضلات البطن السفلية والعلوية، وتحسين مظهر البطن وشدّه، وتقوية عضلات الفخذ والساق.
مناطق الجنوب
استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من ممارسة ركوب الدراجة على مستوى مناطق الجنوب، حيث سجلت ممارسة منطقة جازان 2.6%، وحلن منطقة عسير ثانيًا بـ1.8%، ومنطقة نجران ثالثًا بـ1.7%، والباحة رابعًا بـ1%.
أقل المناطق
حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجات بـ0.6%، وحلت منطقة الباحة ثانيًا بـ1%، وجاءت الجوف ثالثًا بـ1.1%، والمنطقة الشرقية رابعًا بـ1.6%، ونجران خامسًا بـ1.7%، ومنطقة عسير خامسا بـ1.8%
3 ممارسة السعوديين والأجانب ركوب الدراجة
%2.2 ممارسة السعوديين
%3.2 ممارسة الذكور السعوديين
%1.2 ممارسة الإناث السعوديات
مكة أكثر المناطق ممارسة ركوب الدراجات
6 فوائد لممارسة ركوب الدراجة
أكثر المناطق ممارسة:
مكة المكرمة 3.3%
المدينة المنورة 3%
تبوك 2.9 %
الرياض2.8%
القصيم 2.7%
مناطق الجنوب:
جازان 2.6%
عسير 1.8%
نجران 1.7%
الباحة 1%
أقل المناطق ممارسة:
الحدود الشمالية 0.6%
الباحة 1%
الجوف 1.1%
الشرقية 1.6%
نجران 1.7%
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