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%3 ممارسة ركوب الدراجات ومكة والمدينة الأكثر

%3 ممارسة ركوب الدراجات ومكة والمدينة الأكثر

2025-06-06 04:10:57
(MENAFN- Al Watan) يمارس 3% من السعوديين والأجانب ركوب الدراجة في وقت الفراغ، وفاقت ممارسة الذكور السعوديين، ممارسة الإناث، حيث بلغت ممارسة الذكور السعوديين 3.2%، مقابل 1.2% ممارسة الإناث، في وقت تصدرت منطقة جازان، مناطق الجنوب، كأكثر مناطق الجنوب ممارسة لركوب الدراجات بـ2.6%.
%2 للسعوديين
كشف تقرير الثقافة والترفيه الأسري للعام الماضي، ممارسة السعوديين لركوب الدراجة في وقت الفراغ، والتي بلغت 2.2%، مقابل 2.9 % ممارسة الأجانب، وسجلت منطقة مكة المكرمة، أكثر مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجة بـ3.3%، وحلت منطقة المدينة المنورة ثانيًا بـ3%، وجاءت تبوك ثالثًا بـ2.9%، والرياض رابعًا بـ2.8 %، والقصيم خامسًا بـ2.7%، وجازان سادسًا بـ2.6%، وحائل سابعًا بـ2.5%.
ركوب الدراجات
هي استخدام الدراجات للنقل، والترفيه، وممارسة الرياضة. ويُشار إلى الأشخاص الذين يمارسون ركوب الدراجات باسم راكبي الدراجات، الدراجين، وإلى جانب الدراجات ذات العجلتين، يشمل ركوب الدراجات ركوب الدراجات الأحادية، والدراجات الثلاثية، والدراجات الرباعية، والمركبات المستقيمة والمركبات المماثلة التي تعمل بالطاقة البشرية، وتتمثل فوائد ركوب الدراجات في: تقليل الدهون المتراكمة في منطقة البطن، وحرق الدهون، والسعرات الحرارية بشكل فعال، وتقوية عضلات البطن السفلية والعلوية، وتحسين مظهر البطن وشدّه، وتقوية عضلات الفخذ والساق.
مناطق الجنوب
استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من ممارسة ركوب الدراجة على مستوى مناطق الجنوب، حيث سجلت ممارسة منطقة جازان 2.6%، وحلن منطقة عسير ثانيًا بـ1.8%، ومنطقة نجران ثالثًا بـ1.7%، والباحة رابعًا بـ1%.
أقل المناطق
حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة ممارسة لركوب الدراجات بـ0.6%، وحلت منطقة الباحة ثانيًا بـ1%، وجاءت الجوف ثالثًا بـ1.1%، والمنطقة الشرقية رابعًا بـ1.6%، ونجران خامسًا بـ1.7%، ومنطقة عسير خامسا بـ1.8%
3 ممارسة السعوديين والأجانب ركوب الدراجة
%2.2 ممارسة السعوديين
%3.2 ممارسة الذكور السعوديين
%1.2 ممارسة الإناث السعوديات
مكة أكثر المناطق ممارسة ركوب الدراجات
6 فوائد لممارسة ركوب الدراجة
أكثر المناطق ممارسة:
مكة المكرمة 3.3%
المدينة المنورة 3%
تبوك 2.9 %
الرياض2.8%
القصيم 2.7%
مناطق الجنوب:
جازان 2.6%
عسير 1.8%
نجران 1.7%
الباحة 1%
أقل المناطق ممارسة:
الحدود الشمالية 0.6%
الباحة 1%
الجوف 1.1%
الشرقية 1.6%
نجران 1.7%

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