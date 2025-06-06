الحجيج يتوافدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

الحجيج يتوافدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى
ويُعدّ رمي جمرة العقبة من أبرز مناسك الحج، حيث يبدأ وقت الرمي من منتصف الليل لمن تعجل وخرج من مزدلفة ليلًا، ويستمر كامل يوم العيد.
والأولى عدم تأخير الرمي حتى فجر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لمن استطاع.
وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بعد أن خرج من مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فوصل إلى الجمرة في وقت الضحى.
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