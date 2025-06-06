الحجيج يتوافدون لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

MENAFN - Al Watan) بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط تنظيمٍ دقيق وإجراءات أمنية وصحية مكثفة تسهم في انسيابية حركة الحشود وضمان سلامتهم.









ويُعدّ رمي جمرة العقبة من أبرز مناسك الحج، حيث يبدأ وقت الرمي من منتصف الليل لمن تعجل وخرج من مزدلفة ليلًا، ويستمر كامل يوم العيد.

والأولى عدم تأخير الرمي حتى فجر اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، لمن استطاع.







وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة بعد أن خرج من مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فوصل إلى الجمرة في وقت الضحى.



