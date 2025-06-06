  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
دعوات بنقل مغرس الأحساء من إيطاليا إلى السعودية

دعوات بنقل مغرس الأحساء من إيطاليا إلى السعودية

2025-06-06 04:10:57
(MENAFN- Al Watan) فيما يواصل معرض ((مغرس: مزرعة تجريبية))، في الدورة 24 من ترينالي ميلانو الدولي في إيطاليا، استقبال الزوار من كافة دول العالم، ويستمر حتى الـ 9 من نوفمبر المقبل، وهي المشارَكة الأولى للمملكة في هذا الحدث الدولي، وتُشرف عليه لولو المانع، وسارة العمران، ويشمل أعمالاً فنية، ونتائج دراسات، وبرامج تهدف إلى سبر واستكشاف التقاطعات والصلات الوثيقة التي تجمع بين البيئة والثقافة والذاكرة في الأحساء، انطلقت دعوات بنقله إلى مناطق ومحافظات السعودية.
الجناح ابتكاري
أشاد ((زائرون)) سعوديون، للمعرض، بمكونات المعرض المختلفة، موضحين أن الجناح ((ابتكاري))، مستوحى من بيئة الأحساء الزراعية، ويروي للزائرين حكاية الإنسان والطبيعة، وما جرى من تغيرات بيئية، بعرض فريد من نوعه، حيث تم فرش قسم من الجناح بتربة مزارع نخيل واحة الأحساء، حيث تم شحنها، وجميع متعلقات الجناح إلى هناك، ليشتم الزائر رائحة المكان، وتعاقب الزمان وكفاح الفلاح، حيث يستطيع لمس التربة، بيده ولكأنه يصافح يد الفلاح.
طليعة والضفدع
أضافوا أن، ما يلفت نظر الزائرين هناك، هو حكاية نخلة، تمت تسميتها على بنت اسمها ((طليعة))، غرقت في إحدى عيون الأحساء، حتى أصبحت معلماً للقرية، إذ إن الضفدع، الذي يكثر سابقاً على ضفاف أنهار واحة الأحساء ومصارفها ومزارعها، هو الذي يحكي الرواية، الفيلم يوثق الذاكرة، يشاهده الزائر على صفحة من حوض الماء المحيط عادة بالنخلة، حيث انعكاس الصورة عليه لترى الحياة الفطرية قديمًا من ضفادع وأسماك صغيرة (الحرسون) مع وجود حركة واقعية للمياه، حيث تنتصب النخلة باسقة من الحوض، يحيط بجذعها كرَبٌ من المرايا عليها صور من بيئة الواحة، يعكس قوة الرمزية والإبداع في تصميم المعرض، والحكاية مسموعة باللغة العربية مع ترجمة فورية بالإنجليزية تظهر كتابة على جانب الحوض.
حالة من الدهشة
بدوره، قال رئيس فريق حصر وتوثيق الحرف اليدوية بالأحساء علي السلطان، في اتصال هاتفي بـ((الوطن)) من إيطاليا: زرت الجناح السعودي، وأبهرني النموذج الإبداعي في تصميم الجناح، الذي دمج بين الواقعية والرمزية، كذلك فكرة عرض وتجسيد القصص والحكايات، وما يهمني كثيرًا هو حضور منتجات الحرفي الأحسائي، التي كانت البناء الرئيس لتصميم الجناح، فهناك السفرة، التي صممت بشكل حديث ملفت للغاية، والتي جُعلت كغطاء لعذق النخلة، الذي امتلأ بتمر الخلاص الحساوي، حيث صنع التمر، هو الآخر بتصميم فريد من نوعه، وبأنامل حرفيي الأحساء، الذين استخدموا خيوط الزري، التي يطرزون بها البشت الحساوي، ليصنع ذلك المشهد للزوار حالة من الدهشة.
قائمون ومشرفون ومنفذون للمعرض:
وزارة الثقافة
هيئة فنون العمارة والتصميم
لولو المانع
سارة العمران
أليخاندرو ستين
لين عجلان
محمد الفرج

MENAFN06062025000089011017ID1109644438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث