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ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يحطّون رحالهم في منى لرمي جمرة العقبة

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج يحطّون رحالهم في منى لرمي جمرة العقبة

2025-06-06 04:10:56
(MENAFN- Al Watan) وصل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق؛ اقتداء بهدي الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم- وسط أجواء إيمانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، تحفهم عناية المولى -عز وجل- ثم الرعاية الكريمة من قيادة المملكة التي وفرت لهم الإمكانات الآلية والبشرية كاملة، ما يسر -ولله الحمد- لهم الوقوف على صعيد عرفات، ثم النفرة إلى مزدلفة بيسر وسهولة.
وأنهى ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والبالغ عددهم (2443) يمثلون 100 دولة حول العالم من رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مهللين مكبرين ولسان حالهم يلهج بالدعاء بأن يتقبل الله منهم حجهم, وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على تمكينهم بعد الله -عز وجل- لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف البرنامج.
وشاركت القطاعات المعنية في حركة تصعيد ضيوف البرنامج إلى مشعر منى؛ لضمان انتظام مرحلة التصعيد, ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بطمأنينة, وذلك بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج.

MENAFN06062025000089011017ID1109644435

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