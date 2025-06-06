النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل.موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على القائمة الرمادية لغسل الأموال كريستين لاجارد: المستثمرون الأجانب واثقون من أوروبا مشروع“ترامب” الضريبي يهدد باختفاء 1.2 مليار دولار من أرباح“تسلا”
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة أيضا، إلى 63.17 دولار بعد أن كسبت حوالي 50 سنتا أمس الخميس.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لمكاسب. وصعد خام برنت 2.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة بالمئة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة“شينخوا”، إن المحادثات التجارية بين شي وترامب جرت بناء على طلب من واشنطن. وقال ترامب إن المكالمة أفضت إلى“نتيجة إيجابية للغاية”.
في غضون ذلك، قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وإن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب.
وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء مفاوضات الرسوم الجمركية والبيانات التي تُظهر كيف تؤثر حالة الضبابية بشأن الحرب التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.
وقال محللون في شركة بي إم آي التابعة لوكالة فيتش في مذكرة:“احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام وإمكانية توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية يضيفان إلى الاحتمالات الصعودية للأسعار”.
وأضافوا“لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن المنتجين من خارجها سيزيدان من الضغط الهبوطي على الأسعار في الفصول القادمة”.
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