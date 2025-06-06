النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استئناف المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعد أن استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج المحادثات التجارية، مما زاد الآمال في تحقيق نمو وتسجيل طلب أقوى في أكبر اقتصادين في العالم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتصل إلى 65.15 دولار للبرميل.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة أيضا، إلى 63.17 دولار بعد أن كسبت حوالي 50 سنتا أمس الخميس.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه كلا الخامين القياسيين لمكاسب. وصعد خام برنت 2.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط أربعة بالمئة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة“شينخوا”، إن المحادثات التجارية بين شي وترامب جرت بناء على طلب من واشنطن. وقال ترامب إن المكالمة أفضت إلى“نتيجة إيجابية للغاية”.

في غضون ذلك، قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي إن بلادها تواصل المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة وإن رئيس الوزراء مارك كارني يجري اتصالات مباشرة مع ترامب.

وواصلت سوق النفط التأرجح في الفترة الماضية وسط أنباء مفاوضات الرسوم الجمركية والبيانات التي تُظهر كيف تؤثر حالة الضبابية بشأن الحرب التجارية وتداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي.

وقال محللون في شركة بي إم آي التابعة لوكالة فيتش في مذكرة:“احتمال زيادة العقوبات الأمريكية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام وإمكانية توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية يضيفان إلى الاحتمالات الصعودية للأسعار”.

وأضافوا“لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن المنتجين من خارجها سيزيدان من الضغط الهبوطي على الأسعار في الفصول القادمة”.