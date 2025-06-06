برودكوم تحقق إيرادات قياسية بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت شركة“برودكوم” عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، معلنة عن توزيعات أرباحها الفصلية، إلى جانب تقديرات قوية للربع الثالث.

وقال هوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي في تقريرها الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس:“حققت برودكوم إيرادات قياسية بفضل استمرار الزخم في حلول أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت إيرادات الذكاء الاصطناعي بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 4.4 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على حلول الشبكات”.

موضوعاتالاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على القائمة الرمادية لغسل الأموال كريستين لاجارد: المستثمرون الأجانب واثقون من أوروبا مشروع“ترامب” الضريبي يهدد باختفاء 1.2 مليار دولار من أرباح“تسلا”

وأضاف:“نتوقع أن يتسارع نمو إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى 5.1 مليار دولار في الربع القادم، لتحقق الشركة بذلك نموًا على مدار عشرة أرباع متتالية”.

وبلغ التدفق النقدي الحر مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي.

ووافق مجلس الإدارة على إعادة 7 مليارات دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.8 مليار دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 4.2 مليار دولار.

وفي تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة، تراجع السهم بنسبة 3.4%، بعدما أنهى جلسة الخميس منخفضًا 0.45% عند 259.93 دولار.

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