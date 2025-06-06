  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
برودكوم تحقق إيرادات قياسية بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي

برودكوم تحقق إيرادات قياسية بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي

2025-06-06 04:10:47
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة“برودكوم” عن نتائج أعمال أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، معلنة عن توزيعات أرباحها الفصلية، إلى جانب تقديرات قوية للربع الثالث.

وقال هوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي في تقريرها الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس:“حققت برودكوم إيرادات قياسية بفضل استمرار الزخم في حلول أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت إيرادات الذكاء الاصطناعي بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 4.4 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على حلول الشبكات”.

موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على القائمة الرمادية لغسل الأموال كريستين لاجارد: المستثمرون الأجانب واثقون من أوروبا مشروع“ترامب” الضريبي يهدد باختفاء 1.2 مليار دولار من أرباح“تسلا”

وأضاف:“نتوقع أن يتسارع نمو إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى 5.1 مليار دولار في الربع القادم، لتحقق الشركة بذلك نموًا على مدار عشرة أرباع متتالية”.

وبلغ التدفق النقدي الحر مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي.

ووافق مجلس الإدارة على إعادة 7 مليارات دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.8 مليار دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 4.2 مليار دولار.

وفي تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة، تراجع السهم بنسبة 3.4%، بعدما أنهى جلسة الخميس منخفضًا 0.45% عند 259.93 دولار.

المصدر:

MENAFN06062025000202011048ID1109644432

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث