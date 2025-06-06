برودكوم تحقق إيرادات قياسية بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي

برودكوم تحقق إيرادات قياسية بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي
وقال هوك تان، الرئيس والمدير التنفيذي في تقريرها الصادر عقب إغلاق جلسة الخميس:“حققت برودكوم إيرادات قياسية بفضل استمرار الزخم في حلول أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، وارتفعت إيرادات الذكاء الاصطناعي بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 4.4 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القوي على حلول الشبكات”.موضوعات متعلقة الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج روسيا على القائمة الرمادية لغسل الأموال كريستين لاجارد: المستثمرون الأجانب واثقون من أوروبا مشروع“ترامب” الضريبي يهدد باختفاء 1.2 مليار دولار من أرباح“تسلا”
وأضاف:“نتوقع أن يتسارع نمو إيرادات أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي إلى 5.1 مليار دولار في الربع القادم، لتحقق الشركة بذلك نموًا على مدار عشرة أرباع متتالية”.
وبلغ التدفق النقدي الحر مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي.
ووافق مجلس الإدارة على إعادة 7 مليارات دولار إلى المساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2.8 مليار دولار وإعادة شراء أسهم بقيمة 4.2 مليار دولار.
وفي تعاملات ما بعد إغلاق الجلسة، تراجع السهم بنسبة 3.4%، بعدما أنهى جلسة الخميس منخفضًا 0.45% عند 259.93 دولار.المصدر:
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