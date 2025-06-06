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أحمد بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

أحمد بن محمد يهنئ قيادة وشعب الإمارات والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

2025-06-06 02:11:07
(MENAFN- Al-Bayan) قدم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وشعبنا الكريم، وكل المقيمين على أرض الإمارات الطيبة والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وشعبنا الكريم، وكل المقيمين على أرضنا الطيبة والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وعساكم من عواده".

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