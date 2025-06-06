حاكم أم القيوين يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس

MENAFN - Al-Bayan) أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهم .. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرِّقابة المالية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ على بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من كبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية في الإمارة.

وأم المصلين الشيخ محمد إبراهيم حميد، حيث أوصى في خطبة العيد بتقوى الله ودوام طاعته، والإخلاص في عبادته، وقال هنيئا لكم عيدكم المزدهي بالبركات المزدان بالمنح والعطايا، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى قيادتنا الرشيدة بالخيرات، وأن يديم على وطننا المسرات، وعلى مجتمعنا الود والمبرات، ونحمده سبحانه على كريم فضله وعطياه ونعبده مخلصين لوجهه.

وقال الخطيب إن الإخلاص هو لب العبادات وجوهر القيم، منه تنبع مكارم الأخلاق وجميل الشيم وهو الحارس الأمين للحقوق والواجبات، فلا عجب أن يكون الإخلاص للوطن من أعلى وجوه الإخلاص منزلة وأرفعها مكانة، فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه وافتخر بتراثه، واجتهد في عمله من أجله، ونشر الخير في أرجائه، وبذل كل غال ونفيس لرفعته، ودافع عن ترابه وصان مكتسباته.

وأضاف أن من أعظم صور الإخلاص إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه، فتراه الابن البار لأبويه والواصل لأرحامه وأقربائه، والمحسن إلى زوجته وأولاده يتحمل مسؤوليته تجاههم وينفق بكرم وسخاء عليهم.

ودعا الخطيب الله العلى القدير أن يحفظ ويحمى دولة الإمارات من كل مكروه، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونائبيه وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأن يوفقهم لما فيه خير شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما ابتهل الخطيب إلى المولى العلى القدير، أن يتغمد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، طيب الله ثراهم، برحمته وأن يرحم شهداء الوطن.

وعقب الانتهاء من الصلاة، تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وولي عهد أم القيوين ونائب حاكم أم القيوين، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين بهذه المناسبة السعيدة.