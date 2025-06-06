تأهل المنتخب الوطني للمونديال.. أكثر من مجرد مكتسبات رياضية

تأهل المنتخب الوطني للمونديال.. أكثر من مجرد مكتسبات رياضية
عمان 6 حزيران (بترا)- أكد معنيون، أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، لا يعود بالنفع على الأردن في المجال الرياضي فقط، بل يتعداه إلى مكتسبات كثيره، خاصة في المجالين السياحي والاقتصادي.
وأشاروا إلى أن تواجد منتخب النشامى على خريطة الكرة العالمية، وفي أكبر تظاهرة كروية في العالم، يساهم في التعريف بالمملكة وأماكنها السياحية المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يشكل دخلا ماليا إضافيا في ظل الارتفاع المتوقع في أعداد السياح.
كما يساهم تأهل المنتخب الوطني للمونديال، في ارتفاع القيمة السوقية للاعبين، نتيجة هذا الإنجاز الذي سيجلب الكثير من العروض المغرية للاعبينا ومن أفضل الأندية.
ويؤكد عضو مجلس غرفة تجارة إربد، محمود الرشدان، أن تأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم، سينعكس إيجابا على الأردن في مختلف القطاعات وليس فقط في القطاع الرياضي.
وأضاف: الأردن الآن بات معروفا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، ما يعني أن الجميع سيلجأ إلى (جوجل) للتعرف على الأردن وما يضم من مناطق سياحية ومدن وفنادق ما يساهم في الترويج سياحيا للمملكة، وفي حال ارتفاع أعداد السياح فإن الاقتصاد سينشط تلقائيا بفضل الحجوزات الفندقية والمشتريات.
المدرب الوطني جمال أبو عابد، أكد أن مجرد تأهل المنتخب الوطني إلى المونديال، كفيل برفع قيمة اللاعب الأردني في سوق الانتقالات، ما يحسن المستوى المعيشي للاعبين.
وأشار أبو عابد إلى أن كرة القدم الأردنية، دخلت مرحلة العالمية، بفضل هذا الإنجاز.
وأبدى العامل في قطاع السياحة عيسى الشرع تفاؤله بارتفاع أعداد السياح مستقبلا، في ظل انتشار أوسع للأماكن السياحة في المملكة، بفضل صعود المنتخب للمونديال.
وقال: من الطبيعي أن تتعرف الجماهير في العالم على الأردن الذي يملك منتخبا يلعب في أقوى بطولة عالمية، حيث يدفعها فضولها للتعرف على هذا البلد وثقافته وتاريخه، ما يساهم في الترويج التلقائي للأردن سياحيا.
--(بترا)
خ خ/أس
06/06/2025 08:06:42
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