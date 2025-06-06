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تأهل المنتخب الوطني للمونديال.. أكثر من مجرد مكتسبات رياضية

تأهل المنتخب الوطني للمونديال.. أكثر من مجرد مكتسبات رياضية

2025-06-06 02:06:37
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- أكد معنيون، أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، لا يعود بالنفع على الأردن في المجال الرياضي فقط، بل يتعداه إلى مكتسبات كثيره، خاصة في المجالين السياحي والاقتصادي.
وأشاروا إلى أن تواجد منتخب النشامى على خريطة الكرة العالمية، وفي أكبر تظاهرة كروية في العالم، يساهم في التعريف بالمملكة وأماكنها السياحية المنتشرة في مختلف المحافظات، ما يشكل دخلا ماليا إضافيا في ظل الارتفاع المتوقع في أعداد السياح.
كما يساهم تأهل المنتخب الوطني للمونديال، في ارتفاع القيمة السوقية للاعبين، نتيجة هذا الإنجاز الذي سيجلب الكثير من العروض المغرية للاعبينا ومن أفضل الأندية.
ويؤكد عضو مجلس غرفة تجارة إربد، محمود الرشدان، أن تأهل النشامى إلى نهائيات كأس العالم، سينعكس إيجابا على الأردن في مختلف القطاعات وليس فقط في القطاع الرياضي.
وأضاف: الأردن الآن بات معروفا لجميع عشاق كرة القدم في العالم، ما يعني أن الجميع سيلجأ إلى (جوجل) للتعرف على الأردن وما يضم من مناطق سياحية ومدن وفنادق ما يساهم في الترويج سياحيا للمملكة، وفي حال ارتفاع أعداد السياح فإن الاقتصاد سينشط تلقائيا بفضل الحجوزات الفندقية والمشتريات.
المدرب الوطني جمال أبو عابد، أكد أن مجرد تأهل المنتخب الوطني إلى المونديال، كفيل برفع قيمة اللاعب الأردني في سوق الانتقالات، ما يحسن المستوى المعيشي للاعبين.
وأشار أبو عابد إلى أن كرة القدم الأردنية، دخلت مرحلة العالمية، بفضل هذا الإنجاز.
وأبدى العامل في قطاع السياحة عيسى الشرع تفاؤله بارتفاع أعداد السياح مستقبلا، في ظل انتشار أوسع للأماكن السياحة في المملكة، بفضل صعود المنتخب للمونديال.
وقال: من الطبيعي أن تتعرف الجماهير في العالم على الأردن الذي يملك منتخبا يلعب في أقوى بطولة عالمية، حيث يدفعها فضولها للتعرف على هذا البلد وثقافته وتاريخه، ما يساهم في الترويج التلقائي للأردن سياحيا.
--(بترا)
خ خ/أس
06/06/2025 08:06:42

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