الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

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عمان 6 حزيران (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

--(بترا)

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06/06/2025 08:22:47





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