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الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك

2025-06-06 02:06:37
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 6 حزيران (بترا)- أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
--(بترا)
أس
06/06/2025 08:22:47

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