عيد الأردنيين بعيدين بفضل إنجاز منتخب النشامى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا)- حول المنتخب الوطني لكرة القدم، عيد الأردنيين إلى عيدين، بعد تألق نشامى المنتخب في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم، ليلة أمس، فوزا مستحقا على نظيره العماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل للمونديال، ليضمن تأهله رسميا إلى كأس العالم بعيدا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام نظيره العراقي التي تجري الثلاثاء المقبل في عمان.

وبدأ الأردنيون فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى وعيد التأهل للمونديال، وسط فرحة عارمة، عمت جميع أنحاء المملكة فرحا بهذا الإنجاز غير المسبوق.

وأشادت الجماهير الأردنية بالدعم الملكي الكبير، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في دعم المنتخب، ما ساهم في تحقيق حلم بلوغ المونديال، مؤكدين أيضا أن تألق لاعبي المنتخب وشعورهم بالمسؤولية، وضع النشامى على خريطة كرة القدم العالمية.

وخرجت مواكب المركبات ليلة أمس في مسيرات من الفرح، استمرت حتى فجر اليوم، ابتهاجا بإنجاز النشامى، مع توقعات باستمرار مظاهر الفرح لأيام قادمة، تعبيرا عن عظم الفرحة في قلوب الجماهير التي كانت متعطشة لهذا الإنجاز الكبير.

كما عبر الكثير من الرياضيين في الوطن العربي، عن سعادتهم بتأهل منتخب النشامى إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، معتبرين أن هذا الإنجاز التاريخي، جاء ثمرة للتطور المستمر في كرة القدم الأردنية.

ونشر العديد من الرياضيين العرب، منشورات على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالتأهل الأردني إلى كأس العالم.

كما تحدثوا أيضا عن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد من خلال نشر صورة جلالته وهو يتابع المباراة من لندن، وصور ولي العهد وهو يشجع النشامى من ملعب قابوس في مسقط، وتفاعل سموه مع الفوز والتأهل.

وقال مشجع المنتخب فريد عيسى في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرحته لا توصف بمنتخب النشامى الذي حول عيد الأردنيين إلى عيدين.

وأضاف: "فخورون بدعم القيادة الهاشمية لمنتخبنا، ما ساهم بفاعلية في شحذ همم اللاعبين، وهو ما لمسناه في الأداء داخل الملعب".

وأشار محمد المناصير إلى أنه سهر حتى الصباح ابتهاج بالمنتخب مع التخطيط لفعاليات أخرى من الأفراح خلال الأيام المقبلة.

وقال أحمد الشوابكة، إنه لا يمكن تخيل فرحة الأردنيين بهذا التأهل المستحق، مطالبا برسم خريطة أعداد محكمة للظهور بشكل لائق في المونديال الذي يضم نخبة المنتخبات العالمية.

واعتبر فراس عبدالمجيد، أن هذا التألق الأردني، وضع الأردن على قائمة المنتخبات العالمية، ما يساهم أيضا في الترويج للأردن سياحيا، معتبرا أن تأهل النشامى أكثر من مجرد كرة قدم.

يشار إلى أن فرحة التأهل دخلت إلى كل بيت أردني، ما ساهم بفرحة عارمة أضيفت إلى فرحة عيد الأضحى المبارك.

--(بترا)

خ خ/أس

06/06/2025 08:44:12





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