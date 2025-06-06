عيد الأردنيين بعيدين بفضل إنجاز منتخب النشامى

عيد الأردنيين بعيدين بفضل إنجاز منتخب النشامى
عمان 6 حزيران (بترا)- حول المنتخب الوطني لكرة القدم، عيد الأردنيين إلى عيدين، بعد تألق نشامى المنتخب في تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.
وحقق المنتخب الوطني لكرة القدم، ليلة أمس، فوزا مستحقا على نظيره العماني بنتيجة 3-0، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من الدور الحاسم المؤهل للمونديال، ليضمن تأهله رسميا إلى كأس العالم بعيدا عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام نظيره العراقي التي تجري الثلاثاء المقبل في عمان.
وبدأ الأردنيون فعاليات الاحتفال بعيد الأضحى وعيد التأهل للمونديال، وسط فرحة عارمة، عمت جميع أنحاء المملكة فرحا بهذا الإنجاز غير المسبوق.
وأشادت الجماهير الأردنية بالدعم الملكي الكبير، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في دعم المنتخب، ما ساهم في تحقيق حلم بلوغ المونديال، مؤكدين أيضا أن تألق لاعبي المنتخب وشعورهم بالمسؤولية، وضع النشامى على خريطة كرة القدم العالمية.
وخرجت مواكب المركبات ليلة أمس في مسيرات من الفرح، استمرت حتى فجر اليوم، ابتهاجا بإنجاز النشامى، مع توقعات باستمرار مظاهر الفرح لأيام قادمة، تعبيرا عن عظم الفرحة في قلوب الجماهير التي كانت متعطشة لهذا الإنجاز الكبير.
كما عبر الكثير من الرياضيين في الوطن العربي، عن سعادتهم بتأهل منتخب النشامى إلى المونديال لأول مرة في تاريخه، معتبرين أن هذا الإنجاز التاريخي، جاء ثمرة للتطور المستمر في كرة القدم الأردنية.
ونشر العديد من الرياضيين العرب، منشورات على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالتأهل الأردني إلى كأس العالم.
كما تحدثوا أيضا عن دعم جلالة الملك وسمو ولي العهد من خلال نشر صورة جلالته وهو يتابع المباراة من لندن، وصور ولي العهد وهو يشجع النشامى من ملعب قابوس في مسقط، وتفاعل سموه مع الفوز والتأهل.
وقال مشجع المنتخب فريد عيسى في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرحته لا توصف بمنتخب النشامى الذي حول عيد الأردنيين إلى عيدين.
وأضاف: "فخورون بدعم القيادة الهاشمية لمنتخبنا، ما ساهم بفاعلية في شحذ همم اللاعبين، وهو ما لمسناه في الأداء داخل الملعب".
وأشار محمد المناصير إلى أنه سهر حتى الصباح ابتهاج بالمنتخب مع التخطيط لفعاليات أخرى من الأفراح خلال الأيام المقبلة.
وقال أحمد الشوابكة، إنه لا يمكن تخيل فرحة الأردنيين بهذا التأهل المستحق، مطالبا برسم خريطة أعداد محكمة للظهور بشكل لائق في المونديال الذي يضم نخبة المنتخبات العالمية.
واعتبر فراس عبدالمجيد، أن هذا التألق الأردني، وضع الأردن على قائمة المنتخبات العالمية، ما يساهم أيضا في الترويج للأردن سياحيا، معتبرا أن تأهل النشامى أكثر من مجرد كرة قدم.
يشار إلى أن فرحة التأهل دخلت إلى كل بيت أردني، ما ساهم بفرحة عارمة أضيفت إلى فرحة عيد الأضحى المبارك.
--(بترا)
خ خ/أس
06/06/2025 08:44:12
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