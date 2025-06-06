الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على بيروت

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 6 حزيران (بترا)- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، محذرا من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.

وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم، أن مساعي الاحتلال لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة، وأن إسرائيل تفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.

ودعا أبو الغيط الوسيطين الأميركي والفرنسي لممارسة ضغوط على الطرف الإسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على ضرورة تنفيذ القرار الأممي (١٧٠١) بشكل شامل ودقيق، والالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بكافة بنوده، بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.

--(بترا)

م.ر/أس

06/06/2025 08:54:10





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