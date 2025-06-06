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بعد الخسارة أمام كوريا.. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يفقد أعصابه - فيديو

بعد الخسارة أمام كوريا.. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يفقد أعصابه - فيديو

2025-06-06 02:06:12

خبرني - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال يفقد أعصابه بسبب تصوير من هاتف بعد خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره الكوري.


وخسر المنتخب الوطني العراقي، مساء الخميس، أمام نظيره كوريا الجنوبية في البصرة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.


واعتبر مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام أرنولد، الخميس، أن البطاقة الحمراء غيرت الكثير في المباراة امام كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال.

وتاليا الفديوي عبر موقعنا : 

 

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