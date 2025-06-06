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طائرة النشامى تصل اليوم من سلطنة عُمان

طائرة النشامى تصل اليوم من سلطنة عُمان

2025-06-06 02:06:09

خبرني -  تهبط طائرة نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة قادمة من سلطنة عمان.


فيما تقام نقاط تجمع للجماهير الراغبة في الاستقبال في محيط مطار الملكة علياء.

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