شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية
وتعبر الشبكة عن كافة اشكال التضامن والمحبة لاهلنا المعذبين جراء استمرار جرائم الاحتلال الذي يرتكب المجازر في غزة ويشن العدوان مع غلاة المستوطنين على مدن ومخيمات وقرى شمال الضفة سوس ويواصل اعتداءاته في القدس المحتلة مؤكدة انها ستواصل عملها المهني في نقل هذه المعاناة عبر مختلف منصاتها الاعلامية من اذاعة وتلفزيون ومواقع بلغات متعددة ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تعاهد الشبكة بمناسبة حلول الاعياد شعبنا على مواصلة النضال الاعلامي لايصال رسالة شعبنا لكل الغالم موضحة ان شعار الشبكة سيبقى انها صوت كل من لا صوت له وستعمل على تحقيق ذلك بكل مهنية واستقلالية خدمة لقضايا الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة.
كل عام وشعبنا بالف خير والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للنازحين واللاجئين والحربة للاسرى
ادارة وموظفي شبكة فلسطين الاخبارية PNN
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شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية