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شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية

شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية

2025-06-06 02:04:52
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / تتقدم شبكة فلسطين الاخبارية PNN ادارة وموظفين من ابناء شعبنا باحر امنيات الخير واليمن والبركات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله على شعبنا وقد تحققت امانيه بالنصر والحرية والخلاص من هذا الاحتلال البشع.

وتعبر الشبكة عن كافة اشكال التضامن والمحبة لاهلنا المعذبين جراء استمرار جرائم الاحتلال الذي يرتكب المجازر في غزة ويشن العدوان مع غلاة المستوطنين على مدن ومخيمات وقرى شمال الضفة سوس ويواصل اعتداءاته في القدس المحتلة مؤكدة انها ستواصل عملها المهني في نقل هذه المعاناة عبر مختلف منصاتها الاعلامية من اذاعة وتلفزيون ومواقع بلغات متعددة ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعاهد الشبكة بمناسبة حلول الاعياد شعبنا على مواصلة النضال الاعلامي لايصال رسالة شعبنا لكل الغالم موضحة ان شعار الشبكة سيبقى انها صوت كل من لا صوت له وستعمل على تحقيق ذلك بكل مهنية واستقلالية خدمة لقضايا الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة.

كل عام وشعبنا بالف خير والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للنازحين واللاجئين والحربة للاسرى

ادارة وموظفي شبكة فلسطين الاخبارية PNN



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