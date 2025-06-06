رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) ">أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين

وتناولت خطبة العيد قيمة الإخلاص ومفهومه وصوره وجاءت بعنوان " عيدنا إخلاص ".. وقال الخطيب الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إنها قيمة إيمانية ووطنية كبرى، نحتفي بها في عيدنا، في أجواء نسائم الحج، الذي هو في جوهره قصد وإخلاص.. مشيراً إلى أن الإخلاص يعني صفاء النية ونقاء العمل وأعظم أوجهه، الإخلاص لله فهو القيمة القلبية العميقة التي تعد أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول.

وأوضح الخطيب أن من أعلى وجوه الإخلاص منزلة وأرفعها مكانة الإخلاص للوطن .. فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته، وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه، وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه، واجتهد في عمله من أجله ونشر الخير في أرجائه وصان مكتسباته.

وأضاف أن من صور الإخلاص كذلك إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه فإذا أخلص كل منا في أسرته، امتد أثر ذلك إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد، متعاوناً متراحماً، وقال فلنجعل من عيدنا عيد إخلاص للمجتمع، وفي حب هذا الوطن ولنعش معاني الإخلاص بكل تجلياته فهو في العبادة توفيق وقبول، وفي الوطن ولاء ووفاء، وفي الأسرة مودة وإكرام، وفي العمل إتقان ونجاح.

وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع جموع المصلين بهذه المناسبة المباركة.

بعدها قرأ سموه والشيوخ الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.