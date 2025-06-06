رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد في أبوظبي

رئيس الدولة يؤدي صلاة عيد الأضحى في جامع الشيخ زايد في أبوظبي
كما أدى الصلاة إلى جانب سموه كل من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجموع المصلين
وتناولت خطبة العيد قيمة الإخلاص ومفهومه وصوره وجاءت بعنوان " عيدنا إخلاص ".. وقال الخطيب الدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إنها قيمة إيمانية ووطنية كبرى، نحتفي بها في عيدنا، في أجواء نسائم الحج، الذي هو في جوهره قصد وإخلاص.. مشيراً إلى أن الإخلاص يعني صفاء النية ونقاء العمل وأعظم أوجهه، الإخلاص لله فهو القيمة القلبية العميقة التي تعد أساس العبادة وسر التقرب ومفتاح القبول.
وأوضح الخطيب أن من أعلى وجوه الإخلاص منزلة وأرفعها مكانة الإخلاص للوطن .. فمن أخلص في حبه لوطنه لم يتوان في خدمته، وحافظ على طيب سمعته، والتزم بقوانينه، وتمسك بتقاليده وعاداته، واعتز بإرثه، واجتهد في عمله من أجله ونشر الخير في أرجائه وصان مكتسباته.
وأضاف أن من صور الإخلاص كذلك إخلاص المرء لأسرته ومجتمعه فإذا أخلص كل منا في أسرته، امتد أثر ذلك إلى نسيج المجتمع بأسره، فيكون مجتمعنا كالجسد الواحد، متعاوناً متراحماً، وقال فلنجعل من عيدنا عيد إخلاص للمجتمع، وفي حب هذا الوطن ولنعش معاني الإخلاص بكل تجلياته فهو في العبادة توفيق وقبول، وفي الوطن ولاء ووفاء، وفي الأسرة مودة وإكرام، وفي العمل إتقان ونجاح.
وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهاني مع جموع المصلين بهذه المناسبة المباركة.
بعدها قرأ سموه والشيوخ الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اليوم عيدان هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محدث الفدائي يهدي الجماهير الفلسطينية أكبر عيدية ويعزز حظوظه لبلوغ ملحق كأس العالم
تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك وسط دعوات لعزل الرئيس
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك السويد باليوم الوطني لبلاده
شبكة PNN تهنيء شعبنا بعيد الاضحى وتعاهده على مواصلة النضال الاعلامي حتى تحقيق اهدافنا الوطنية