مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، مشيرة إلى أن الحجاج يشرعون بعد رمي جمرة العقبة في نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.
وأشارت إلى أنه في مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق، يذكرون الله كثيرًا، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية، أن نفرة الحجيج اتسمت بالهدوء والسكينة، وانسيابية في حركة جموع الحجيج.
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