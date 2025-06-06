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مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

مشعر منى يستقبل حجاج بيت الله الحرام لرمي جمرة العقبة

2025-06-06 02:04:35
(MENAFN- Al-Bayan) ">توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدّوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة " تحفهم عناية الله تعالى ورعايته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه بعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة، مشيرة إلى أن الحجاج يشرعون بعد رمي جمرة العقبة في نحر هديهم، ثم حلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة.

وأشارت إلى أنه في مشعر منى، يستمر الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق، يذكرون الله كثيرًا، ويكملون رمي الجمرات الثلاث بدءًا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى كل منها بسبع حصيات.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية، أن نفرة الحجيج اتسمت بالهدوء والسكينة، وانسيابية في حركة جموع الحجيج.

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