الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بفضل بيانات أمريكية ضعيفة

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية، مستفيدة من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الطلب على الملاذ الآمن.

كما ساهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 00.36 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة عند 3361.36 دولارا للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن 2.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3384.40 دولارا.

يتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية مما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل.

في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.

من ناحية أخرى، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسية لم تحل بعد.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد وسط خلاف بين ترامب والملياردير إيلون ماسك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 35.71 دولارا للأوقية لكن لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 12 عاما.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1034.34 دولارا، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1005.88 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.