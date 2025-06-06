الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بفضل بيانات أمريكية ضعيفة

الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية بفضل بيانات أمريكية ضعيفة
كما ساهم تراجع الدولار في زيادة الدعم للمعدن، في حين يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأمريكية لجمع مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
بحلول الساعة 00.36 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة عند 3361.36 دولارا للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن 2.3 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3384.40 دولارا.
يتجه مؤشر الدولار إلى تكبد خسارة أسبوعية مما يجعل الذهب أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.
ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بعد سلسلة من البيانات على مدار الأسبوع تسلط الضوء على تباطؤ سوق العمل.
في الوقت نفسه، قال صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إن التضخم لا يزال مصدر قلق أكبر مقارنة مع تباطؤ سوق العمل مما يشير إلى الإبقاء على السياسة النقدية الحالية لفترة أطول.
من ناحية أخرى، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية نادرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الخميس تطرقا خلالها إلى التوترات التجارية المتصاعدة والنزاعات حول المعادن المهمة، إلا أن القضايا الرئيسية لم تحل بعد.
وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد وسط خلاف بين ترامب والملياردير إيلون ماسك.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 35.71 دولارا للأوقية لكن لا تزال تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 12 عاما.
وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1034.34 دولارا، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1005.88 دولارات. وتتجه المعادن الثلاثة نحو مكاسب أسبوعية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
صراع بين أوكلاهوما سيتي ثاندر وإنديانا بيسرز على لقب أول في دوري السلة الأمريكية
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم
الأرصاد طقس معتدل ورياح مثيرة للغبار والعظمى 22
مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب
بتيل تكشف عن برنامج جوائز بتيل مع مزايا حصرية للعملاء