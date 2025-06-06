هل مازال لدور الأمم المتحدة من معنى في الشرق الأوسط؟

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MENAFN - Swissinfo) ليس لدى الأمم المتّحدة، التي تُهمّشها إسرائيل والولايات المتّحدة في صراع الشرق الأوسط، مجالًا كبيرًا للمناورة. لكن تشير آراء الخبراء والخبيرات إلى أنّه لا يمكن التوصّل إلى حلٍّ طويل الأمد، دونَ الأمم المتّحدة. تم نشر هذا المحتوى على 06 يونيو 2025 - 06:23 13دقائق أنغريت ماثاري

تفاوضت الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، في شهر يناير، على وقف إطلاق نار هشّ، لمدة شهرين، بين حماس وإسرائيل. وكان الهدف منه، إنهاء الحرب بين الطرفين، على ثلاث مراحل. ولم تشارك الأمم المتحدة، الرائدة، تاريخيًا، في جهود وساطة السلام في المنطقة، في هذه العملية.

ومع استمرار الحرب بين حماس وإسرائيل، التي اندلعت إثر هجوم شنّته الحركة الفلسطينية المسلّحة على إسرائيل قبل نحو 19 شهرًا دون أيّ بوادر نهاية، يرى محلّلون ومحللات، ومراقبون ومراقبات أنّ الأمم المتّحدة قادرة على الإسهام بشكل أكبر في حلّ النزاع. فالمنظّمة قادرة على دعم الحلّ السياسي، وإرسال قوات لحفظ السلام، وتوزيع المساعدات الإنسانية، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الدولي الملزمة قانونًا.

غير أنَّ دورَ الأمم المتّحدة يزداد تهميشًا في المفاوضات المتعلّقة بالشرق الأوسط، التي غالبًا ما تُجرى ثنائيًا، خارج إطار النظام متعدّد الأطراف. ويأتي هذا على خلفية تزايد انعدام ثقة إسرائيل بالأمم المتّحدة.

ويُذكِّر مارك فينو، الباحث في مركز جنيف للسياسة الأمنية، والدبلوماسي الفرنسي السابق بأن:“الأمم المتحدة اضطلعت، تاريخيًّا، بدور دائم في حل الصراع في الشرق الأوسط”.

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ففي عام 1947، اعتمدت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين؛ إحداهما يهودية، والأخرى عربية. وهو قرار سمح لإسرائيل بإعلان استقلالها الشرعي. ويعلّق فينو قائلًا:“كان تقسيم فلسطين (بالنسبة إلى الأمم المتّحدة) هو الأساس لأي تسوية للصراع في الشرق الأوسط”.

ومنذ ذلك الحين، شاركت الأمم المتّحدة في جميع المبادرات الكبرى الرامية إلى حلّ النزاع، والتوسّط لإحلال السلام؛ سواءً من خلال القرارات، أو من خلال عمل وكالاتها الميدانية. وقد ثبتت فعاليتها إلى حدّ ما، تبعًا لدعم القوى الجيوسياسية الرئيسية في مجلس الأمن، وتحديدًا الولايات المتّحدة، والصين، وروسيا.

إسرائيل في مواجهة الأمم المتحدة: تزايد انعدام الثقة

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول قرار رئيسي لإنهاء الصراع، بعد حرب الأيام الستة، التي جرت في عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية. ومهَّد القرار الطريق للتوصل لحل سياسي، وقانوني للصراع.

وفي هذا الصدد، يوضّح مارك فينو أنّ“المرتكز الأهمّ (للحلّ السياسي والقانوني للصراع) المذكور في القرار، هو عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب”، مضيفًا أنّ خرق هذا المبدأ يعدُّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتّحدة.

وكان اعتماد نهج متعدّد الأطراف ميسورًا آنذاك، إذ لم تستخدم أيّ دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض (الفيتو) ضدّ القرار. وأوضح فينو أنّه، رغم الحرب الباردة، ساد قدرٌ من التوافق بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنّ“ذلك عزّز دور الأمم المتّحدة”.

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ومنذ ذلك الحين، تبنّت الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، قرارات عديدة تدعو إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال، ووقف بناء المستوطنات، وذكّرتها بالتزاماتها المترتّبة عليها بموجب القانون الدولي. كما وجّهت تقارير عديدة صادرة عن فرق خبيرة مستقلّة من الأمم المتحدة، انتقادات حادّة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل، التي شملت الاعتقالات التعسّفية، والتعذيب، والقتل غير المشروع، والعقاب الجماعي.

وفي المقابل، ظلَّت إسرائيل تتذرّع بأسباب أمنيّة، وبحقّها في الدفاع عن نفسها، عند اتّهامها بانتهاك القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

ووفقًا لفينو، لم تعد إسرائيل تثق بالأمم المتحدة، إذ أيدت الجمعية العامة مرارًا وتكرارًا، حل الدولتين.

وامتد هذا التوجّس ليشمل المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛ إذ لم تسمح لها إسرائيل بالعمل بحرّية منذ اندلاع الحرب في غزة.

ومن 2 مارس إلى 19 مايو، حظرت إسرائيل بالكامل إدخال أيّ مساعدات إلى القطاع، ما أثار إدانة شديدة من جانب الأمم المتّحدة، ودول أخرى؛ بما في ذلك فرنسا، والمملكة المتّحدة.

وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر القمة العربية، الذي عقد في بداية شهر مارس، أن إيصال المساعدات الإنسانية، أمر غير قابل للتفاوض.

ويُعدّ رفض تسليم المساعدات الإنسانية، جريمة حرب، بموجب القانون الإنساني الدولي. واتهمت إسرائيل، حركة حماس باحتكار المساعدات، وهو ما نفته حماس.

وقال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، ونائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لسويس إنفو (SWI swissinfo):“إن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست مهتمة بجهود حل النزاع، التي تقودها الأمم المتحدة”.

ومنذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار في 18 مارس، صعّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هجماته على غزة، متوعّدًا بالسيطرة على القطاع بأكمله، في محاولة لإلحاق هزيمة نهائية بحركة حماس.

وفي السياق ذاته، بدأت إسرائيل بخصخصة المساعدات الإنسانية التي كانت تُقدم وتُدار، حتى الآن بشكل رئيسي، من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعدما منعتها من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ نهاية أكتوبر، من العام الماضي.

وقال سايروس شايغ، أستاذ التاريخ والسياسة الدولية، في معهد جنيف للدراسات العليا، إن“الطرفين القويين، إسرائيل والولايات المتحدة، لا يريدان العمل مع الأمم المتحدة”.

ويضيف أن الإدارة الأمريكية الحالية، بقيادة دونالد ترامب، لا تُولي اهتمامًا يُذكر للتعددية. إذ:“يعتقد ترامب، ضرورة إدارة العلاقات الدولية، من خلال مفاوضات ثنائية، بين الحكومات” على حدِّ قول شايغ.

ويرى إيغلاند أنّ دور الأمم المتّحدة، سيقتصر على تنسيق الشؤون الإنسانية وإرشاد الدول الأعضاء، لأنّ إسرائيل لا تريد العمل معها لحلّ الصراع.

وفي ظلِّ هذا التهميش، يرى أيضًا أنّ مهمّة تيسير التوصّل إلى اتفاقيات سلام ستعود إلى الولايات المتحدة، ودول الخليج، والدول الأوروبية.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء والخبيرات، أنّ أيّ حلّ سلام مستقبلي سيحتاج إلى دعم الأمم المتّحدة، ومساندتها في التنفيذ.

ويشدّد فينو على أنّ ((الإطار السياسي لحلّ نزاع الشرق الأوسط لا يمكن تحديده إلا بقرار من مجلس الأمن))، لافتًا إلى أنّ ((أسس هذا الإطار يمكن تهيئتها أو تعزيزها، كما حدث عندما أيّد مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وقف إطلاق النار، في شهر يناير، من هذا العام”.

ويتّفق إيغلاند مع هذا الطرح، موضّحًا أنّ قرارات مجلس الأمن مهمّة من أجل إضفاء الشرعية على اتّفاقيات السلام المحتملة وإنشاء إطار لتنفيذها، شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس.

فريق من الأمم المتّحدة، يتفقّد مباني مستشفى الشفاء، أكبر مستشفيات غزّة، الذي تحوّل إلى رماد جرّاء غارة إسرائيلية استمرّت أسبوعين، في 8 أبريل 2024، في خضمّ الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. Afp Or Licensors

وعلاوة على ذلك، يتمتع الأمين العام للأمم المتحدة بسلطة أخلاقية، ويمكنه تقديم الدعم بما يُعرف بتدابير بناء الثقة، أو التدابير المتخذة لبناء الثقة بين أطراف النزاع. وقال إيغلاند:“بإمكان الأمم المتحدة أن تفعل الكثير إذا طُلب منها تعزيز تدابير بناء الثقة – مثل تبادل الأسرى – والاتفاقيات الإنسانية”.

وقال إن هذه قد تكون الخطوات الأولى نحو التوصل إلى“حل سياسي شامل طال انتظاره”.

ولكن، حتى هذه الإجراءات تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.

فبعد يوم واحد من انتهاك وقف إطلاق النار، قتلت إسرائيل موظفًا في الأمم المتحدة، وأصابت خمسة آخرين، في هجوم على مجمع الأمم المتحدة المميز في غزة.

وقد أدانت الأمم المتحدة الهجوم، وقررت منذ ذلك الحين سحب ثلث كادرها الدولي، البالغ عدده حوالي 100 موظف وموظفة، من المنطقة.

تطوير القانون الدولي

على المستوى القانوني، تملك الأمم المتحدة أدوات عدّة يمكن أن تُؤثّر في مسار النزاع.

فعلى سبيل المثال، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، التي تعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب؛ ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن بدأت روسيا الحرب ضد أوكرانيا في فبراير 2022، ومذكرة توقيف أخرى، ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر2023 ومايو 2024. وبالنسبة إلى فينو، يُظهر هذا أن المحكمة في خدمة القانون، وأن لا أحد فوق القانون.

وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، رأيًا استشاريًا، يقضي بعدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وفي تطور جديد، دعت المحكمة إسرائيل أيضًا إلى إجلاء أكثر من نصف مليون مستوطِن ومستوطِنة من الضفة الغربية.

ويعلّق فينو قائلا:“تعمل المحكمة على تطوير القانون بشكل أكبر”، مضيفًا أنّ محكمة العدل الدولية، أكّدت مجدّدًا، ما سبق للجمعية العامّة للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي تأكيده. ويشدّد خبراء القانون الدولي وخبيراته، على أهمية هذا الحكم؛ إذ يجب أخذه بعين الاعتبار خلال المفاوضات المستقبلية بشأن حلّ الصراع في الشرق الأوسط.

ويتابع قائلا:“يوفّر قرار محكمة العدل الدولية الأساس القانوني، الذي يُصنّف هذا الوضع احتلالًا، لذلك يكمن الحلّ الوحيد في انسحاب القوّات المسلّحة. والمبدأ هو أن تتعايش إسرائيل وفلسطين، ضمن حدودهما المعترف بها”. ويشير فينو إلى الحدود التي رُسمت عام ١٩٦٧، التي تُعرف أيضًا بالخطّ الأخضر.

ومع ذلك، صرّح نتنياهو مرارًا وتكرارًا، برفضه قيام دولة فلسطينية.

تحرير: إيموجين فولكس

ترجمة: مصطفى قنفودي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد