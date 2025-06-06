مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك".
وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان، وجسرًا يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب. نسأل الله أن يديم على شعوب العالم نعمة السلام والأمن والاستقرار. وكل عام وأنتم بخير".
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مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب
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