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مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب

مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب

2025-06-06 01:05:59
(MENAFN- Al-Bayan) ">هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن العيد يبقى محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أهنئ قيادتنا الرشيدة، وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان، وجسرًا يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب. نسأل الله أن يديم على شعوب العالم نعمة السلام والأمن والاستقرار. وكل عام وأنتم بخير".

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