  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2025-06-06 01:01:15
(MENAFN- Al-Bayan) تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بالتهنئة إلى حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على“إكس” قائلاً:“أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار”.

MENAFN06062025000110011019ID1109644070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث