محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- Al-Bayan) تقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بالتهنئة إلى حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار.
ودون سموه عبر حسابه الرسمي على“إكس” قائلاً:“أهنئ إخواني حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة وينعم على شعوب العالم بالأمن والسلام والازدهار”.
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