  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك

محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك

2025-06-06 01:01:14
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك، متمنياً سموه حجاً مبروراً لحجاج بيت الله الحرام.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً .. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام".

MENAFN06062025000110011019ID1109644069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث