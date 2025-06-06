محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
محمد بن راشد يهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك
(MENAFN- Al-Bayan) هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك، متمنياً سموه حجاً مبروراً لحجاج بيت الله الحرام.
وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نهنئ الأمة العربية والإسلامية بعد الأضحى المبارك .. ونقول لحجاج بيت الله .. تقبل الله حجكم .. وجعله حجاً مبروراً .. نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم باليمن والخير والبركة والسلام".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
اتحاد كرة القدم يختتم دورة دبلوم مسؤول قطاع الشباب
محدث الفدائي يهدي الجماهير الفلسطينية أكبر عيدية ويعزز حظوظه لبلوغ ملحق كأس العالم
وليد حسين: تجمع العائلة أجمل احتفالات أيام العيد
محمد بن زايد يهنئ حكام الإمارات والمواطنين والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي بـ 4.62 مليارات درهم
مكتوم بن محمد: يبقى العيد محطةً للبهجة والامتنان وجسراً يمتد بالمحبة والتواصل بين القلوب