أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات حتى الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا) - تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل؛ ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.ويبقى الطقس يومي الأحد والاثنين معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمان بين 31 و17، وفي المرتفعات الشمالية بين 29 و15، وفي مرتفعات الشراة بين 30 و14، وفي مناطق البادية بين 37 و18، وفي مناطق السهول بين 33 و19، وفي الأغوار الشمالية بين 39 و23، وفي الأغوار الجنوبية بين 38 و26، وفي البحر الميت بين 38 و24، وفي خليج العقبة بين 40 و25 درجة مئوية.