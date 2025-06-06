أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات حتى الاثنين

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أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات حتى الاثنين
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 6 حزيران (بترا) - تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل؛ ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الأحد والاثنين معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمان بين 31 و17، وفي المرتفعات الشمالية بين 29 و15، وفي مرتفعات الشراة بين 30 و14، وفي مناطق البادية بين 37 و18، وفي مناطق السهول بين 33 و19، وفي الأغوار الشمالية بين 39 و23، وفي الأغوار الجنوبية بين 38 و26، وفي البحر الميت بين 38 و24، وفي خليج العقبة بين 40 و25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الأحد والاثنين معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمان بين 31 و17، وفي المرتفعات الشمالية بين 29 و15، وفي مرتفعات الشراة بين 30 و14، وفي مناطق البادية بين 37 و18، وفي مناطق السهول بين 33 و19، وفي الأغوار الشمالية بين 39 و23، وفي الأغوار الجنوبية بين 38 و26، وفي البحر الميت بين 38 و24، وفي خليج العقبة بين 40 و25 درجة مئوية.
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