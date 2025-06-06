  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات حتى الاثنين

أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق اليوم ومعتدلة فوق المرتفعات حتى الاثنين

2025-06-06 12:06:23
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا) - تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل؛ ويكون الطقس حارًا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويبقى الطقس يومي الأحد والاثنين معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا نسبيًا في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 و19 درجة مئوية، وفي غرب عمان بين 31 و17، وفي المرتفعات الشمالية بين 29 و15، وفي مرتفعات الشراة بين 30 و14، وفي مناطق البادية بين 37 و18، وفي مناطق السهول بين 33 و19، وفي الأغوار الشمالية بين 39 و23، وفي الأغوار الجنوبية بين 38 و26، وفي البحر الميت بين 38 و24، وفي خليج العقبة بين 40 و25 درجة مئوية.

MENAFN06062025000117011021ID1109644040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث