المومني: علاقات الأردن مع الكويت مبنية على التفاهم المشترك ودعم الاستقرار الإقليمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 حزيران (بترا) - أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، وجود توافق في الرؤى والسياسات بين الأردن والكويت، يُعزى إلى النهج المتوازن والعقلاني الذي تتبناه الدولتان الشقيقتان في خطابهما السياسي.

وأوضح المومني في حديثه لبرنامج "إضاءة" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي منصور العجمي ويُبث عبر قناة الأخبار الكويتية أن هذا التفاهم بين الأردن والكويت يمثل أساسًا متينًا يعزز وجود أرضية مشتركة تشمل جميع المستويات والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأشار المومني إلى أن دولة الكويت تساند الاقتصاد الأردني من خلال استثماراتها التي تقدر بمليارات الدولارات، مما يعكس قوة وعمق العلاقة بين البلدين.

وأكد أن الأردن والكويت يشاركان الرؤى ذاتها تجاه القضية الفلسطينية، حيث يريان أن الشعب الفلسطيني يستحق حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على ترابه الوطني.

وأشار إلى أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية والتفاهم المشترك بين البلدين تجاه قضايا الأمة العربية، ويؤكد التزامهما بدعم الحقوق الفلسطينية والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الأردن يساند بشكل كامل ومطلق الشعب الفلسطيني في سعيه لتحقيق دولته المستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من منطلق القيم الإنسانية والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين، ومن إيمان راسخ بدعم حقوقه المشروعة.

وأضاف أن الأردن يواصل العمل على جميع المستويات، السياسية والإنسانية، لتوفير الدعم الممكن للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو البرامج الإغاثية، بهدف إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وشدد المومني على أن قضية فلسطين تشكل أولوية استراتيجية للأردن، وأنه سيظل دائمًا داعمًا للحقوق الفلسطينية، مدافعًا عن القدس الشريف، ومتمسكًا بموقفه الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه كاملة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بإقبال الطلبة الكويتيين على الدراسة في الجامعات الأردنية، عزا المومني إقبال الطلبة الكويتيين على الدراسة في الجامعات الأردنية إلى جودة التعليم العالي التي توفرها المؤسسات الأكاديمية في الأردن، بالإضافة إلى التشابه في العادات والتقاليد بين المجتمعين الأردني والكويتي، مما يسهل على الطلاب الاندماج والتكيف مع الحياة الجامعية.

وأكّد أن الاستقرار والأمن الذي يعيشه الأردن يلعب دورًا هامًا في جذب الطلاب الكويتيين، حيث يشعرون بالطمأنينة والراحة أثناء دراستهم في المملكة، وهو ما يعكس مكانة الأردن كمركز تعليمي متميز يرحب بالطلاب العرب والأجانب على حد سواء.

وبخصوص الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن، عزا المومني ذلك إلى حكمة القيادة الهاشمية، وإلى اتزان الخطاب السياسي الذي تتبناه الدولة، إضافةً إلى منظومة القيم الراسخة التي يعتز بها الأردن، والتي تتضمن مبادئ الاعتدال والوسطية والتعددية، وارتباطه العميق بالقومية العربية، واحترام حقوق الإنسان.

وعن واقع الإعلام الأردني، أكد المومني أن الإعلام في الأردن يواكب التطورات الرقمية وتحقيق عملية التحول نحو الإعلام الرقمي.

وأوضح التوجه إلى رقمنة الصحافة وتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور، بحيث يصبح الإعلام أكثر تفاعلية ومرونة، ويساهم في تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الإعلامية من تقديم المحتوى بشكل أسرع وأشمل.

وأكد أن الاعتماد على المنصات الرقمية يعزز من قدرة الإعلام على التفاعل مع قضايا المجتمع بشكل أكثر فاعلية، ويدعم التوجه نحو إعلام حديث ومتطور ينقل الأخبار والمعلومات بشكل يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، مع الحفاظ على مبادئ المصداقية والشفافية.

--(بترا )

ع ط

06/06/2025 06:13:10





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