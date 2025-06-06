محدث الفدائي يهدي الجماهير الفلسطينية أكبر عيدية ويعزز حظوظه لبلوغ ملحق كأس العالم

MENAFN - Palestine News Network ) الكويت /PNN / حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، اغلى وأثمن انتصاراته بفوزه المستحق على شقيقه الكويتي بهدفين نظيفين ضمن تصفيات كأس العالم.

وجاء في تقرير لمراسل وكالة وفا محمد العمري ان نجوم الفدائي كانوا جميعهم على قدر المسؤولية وقدموا أداء أكثر من رائع في هذا اللقاء المفصلي والهام في تاريخ كرة القدم الفلسطينية وادخلوا الفرحة لقلوب أكثر من 10 ملايين فلسطيني في الداخل والشتات، رغم ارهاب وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المتواصلة منذ أكثر من 600 يوم على مرأى ومسمع العالم الذي لم يحرك ساكناً.

وليس ببعيد عن نجوم الفدائي أو منتخب الحالمين الطامحين للتأهل لكأس العالم، لا يمكن أن ننسى المدرب الرائع والخلوق ابن فلسطين ابن قطاع غزة ايهاب ابو جزر الذي عمل ومنذ تولي المسؤولية على تصحيح المسار للمنتخب والانتقال من القاع الى حلم بات قريبا أن يتحقق باذن الله.

ورفع منتخبنا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس في مجموعته وبات بحاجة للفوز على عمان في اللقاء الأخير لبلوغ ملحق تصفيات كأس العالم، أما الشقيق الكويتي فلم تعد له أي فرصة وودع التصفيات.

وعن نفس المجموعة حقق المنتخب الأردني الشقيق إنجازا تاريخيا غير مسبوق وتأهل لكأس العالم بفوزه الكبير على عمان بثلاثية نظيفة وخسارة منتخب العراق أمام كوريا الجنوبية.

لاعبو المنتخب تسابقوا على إضاعة الفرص التي لاحت لهم على مدار شوطي اللقاء وكان أولها من نجم الأهلي المصري وسام ابو علي الذي أهدر فرصة انفراده بالحارس الكويتي حيث سدد الكرة قوية أبعدها الأخير بصعوبة بعيدا عن مرماه.

وافتتح منتخبنا الوطني التسجيل في الدقيقة الثانية والثلاثين من كرة بدأت من نجم ابردين الاسكتلندي عدي الدباغ الذي مرر كرة أكثر من جميلة وصلت إلى تامر صيام الذي سددها بصورة رائعة بيسراه في الشباك الكويتية، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لمنتخبنا.

وفي الشوط الثاني واصل نجوم الفدائي سيطرتهم على اللقاء، ومارسوا ضغطا كبيرا على المرمى الكويتي لتعزيز تقدمهم ولكن ذلك لم يتحقق بفضل تألق الحارس الكويتي.

وكان حارس منتخبنا رامي حمادة نجما كبيرا كما كل لاعبي المنتخب وحرم منتخب الكويت من تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة.

وقبل النهاية بقليل تحصل منتخبنا على ركلة جزاء ترجمها وسام ابو علي بسهولة في الشباك، واعطى حكم اللقاء الطاجيكي 13 دقيقة كوقت اضافي لكن لم ينجح الكويت في العودة للقاء بل كان نجوم الفدائي قريبين من إضافة الهدف الثالث لولا التسرع أمام المرمى.