اليوم عيدان هل تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد؟



الخراز: على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ولم يشهد العيد

الطبطبائي: لا صلاة جمعة على من صلى العيد ومن شاء أن يصلي فليصلِّ

العنزي: من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة ومذهب الشافعي هو الراجح عندي الكوس: على الأئمة ألا يتركوا المساجد خالية وعليهم أن يؤذّنوا لصلاة الظهر يوم العيد



صلاتا العيد والجمعة واجبتان على جميع المسلمين ولا يسع الأمة جميعها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا مثل هذا اليوم في يوم واحد، فهل من صلى العيد تسقط عنه الجمعة؟ هذا ما نعرفه من خلال تلك السطور.

يقول د.خالد الخراز: رأي الحنفية والمالكية انه اذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فإن احدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وهذا هو مذهب الشافعي غير انه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة، وأرى ان من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام ان يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف، لا تسقط صلاة الظهر.

لا تلزمه الجمعة

ويقول د.السيد محمد الطبطبائي: اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم الجمعة اجتمعا في يوم واحد، فمن صلى صلاة العيد لم تلزمه الجمعة، ولكن الأولى أن يؤديها لما فيها من الأجر والموعظة والدعاء.

ولقد وقع مثل ذلك الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون» ولكنها لا تسقط عن الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم «وإنا مجمعون»، ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ولم يصل العيد فإن صلاة الجمعة لا تسقط عنه بالاتفاق.

وأكد د.الطبطبائي أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء قديما وفيها ثلاثة أقوال، ولكن القول بسقوط الجمعة لمن ادى صلاة العيد يتفق مع الأدلة لما روي عن زيد بن أرقم عندما سئل «هل شهدت من رسول الله عيدين اجتمعا في يوم واحد، قال نعم، فقال له كيف، قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال «من شاء أن يصلي فليصل».

سقطت

من جهته، يقول د.سعد العنزي: اختلف أهل العلم حول اجتماع صلاة العيد والجمعة في يوم واحد إلى ثلاثة مذاهب، فالحنفية والمالكية قالوا إن إحدى الصلاتين لا تجزئ عن الأخرى، وفي رواية لأحمد بن حنبل «من شهد العيد سقطت عنه الجمعة» وهو مذهب الشافعي، والراجح عندي والله أعلم ان من شهد صلاة العيد سقطت عنه الجمعة.

بالخيار

ويرى د.أحمد الكوس ان من حضر صلاة العيد سقطت عنه الجمعة وصلاها ظهرا، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر ومنهم الإمام، فإن لم يحضر بعد إلا واحد صليا ظهرا، فيجب على المسلم اذا صلى مع الإمام يوم العيد الذي وافق يوم الجمعة إما ان يحضر الى الجمعة التي يقيمها الإمام، وإما ان يصلي صلاة الظهر، وقد سئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن الحكم لو صادف يوم العيد يوم الجمعة فأجاب فضيلته: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لابد ان تقام صلاة العيد وتقام صلاة الجمعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ثم ان من حضر صلاة العيد يعفى من حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد ان يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركه. وطالب د.الكوس أئمة المساجد بألا يتركوا المساجد خالية وعليهم ان يؤذنوا لصلاة الظهر في يوم العيد وتصلى الجمعة لمن شاء، وأن يظل الأئمة في المساجد وقت الصلاة والناس بالخيار من صلى العيد بإمكانه ان يصليها ظهرا او يصلي الجمعة ويشهد الجمعة ويستفيد من الوعظ والإرشاد، ولا بأس بأن يصلي الجمعة مرة أخرى، وعلى الأئمة ان يخففوا من الخطبة ويختصروها لأنهم حضروا صلاة العيد.