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حرب كلامية بين الرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك عبر المنصات الاجتماعية بالولايات المتحدة

حرب كلامية بين الرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك عبر المنصات الاجتماعية بالولايات المتحدة

2025-06-05 11:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 6 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه طلب من الملياردير إيلون ماسك - حليفه السابق - مغادرة منصبه الحكومي في الإدارة بصفته "موظفا خاصا" يشرف على وكالة الكفاءة الحكومية وهو ما رد عليه ماسك سريعا بأنه "كذبة" وسط توترات متزايدة بين الحليفين السابقين.
وكتب ترامب في منشور على منصة (تروث سوشيل) للتواصل الاجتماعي "لا أمانع أن ينقلب إيلون علي، لكن كان ينبغي عليه فعل ذلك منذ أشهر. هذا أحد أعظم مشاريع القوانين التي قدمت إلى الكونغرس على الإطلاق (مشروع قانون الإصلاح الضريبي)" الذي انتقده ماسك الذي يلغي تحفيزات ضريبية حكومية لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية
كما أعلن ترامب في منشور آخر على تروث سوشيال "طلبت من ماسك المغادرة إيلون قد كان - وسحبت منه تفويضه (تحفيزات ضريبية) بشأن السيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء السيارات الكهربائية التي لا يريدها أي شخص آخر (والذي كان يعلم منذ أشهر أنني سأفعل ذلك!)..وقد أصيب ماسك بالجنون".
من جانبه دعا ماسك إلى إنشاء حزب سياسي "لتمثيل نسبة 80 في المائة من المواطنين وهي النسبة التي تقف في الوسط".
ووصف في سلسلة منشورات على منصة (اكس) مشروع قانون الإصلاحات الضريبية الذي يصفه ترامب بمشروع القانون "الكبير الجميل" بأنه "قبيح" ويرفع العجز الفيدرالي بتريليونين ونصف تريليون دولار.
وأضاف ماسك أن "ترامب ينبغي أن يعزل من منصبه" ويحل مكانه نائبه جي دي فانس كما حذر من أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ركود اقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام.
ولوح ترامب بإنهاء العقود الحكومية والدعم الحكومي للأعمال التجارية التابعة لإيلون ماسك وهو مارد عليه ماسك بالقول إن شركة (سبيس اكس) العاملة في غزو الفضاء ستواصل عملها.
وبدأ الخلاف تزامنا مع مغادرة ماسك منصبه في البيت الأبيض، حيث بدأ منذ أيام انتقادات متكررة لمشروع الإصلاحات الضريبية الذي يتضمن الخطوط العريضة لوعود ترامب الانتخابية، وينفذ بشكل كبير أجندته السياسية والاقتصادية.
ودعم ماسك بقوة ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة وتبرع لها بأكثر من 200 مليون دولار. وعين ترامب ماسك لقيادة وكالة الكفاءة الحكومية، وتزايد نفوذه حتى أصبحت التقارير الإعلامية تقول إنه رئيس أمريكا في الظل.
وقال ترامب الأسبوع الماضي خلال حفل وداع ماسك إن الملياردير "أحدث تغييرا هائلا" في إدارة العمل الفيدرالي خلال قيادته لوكالة الكفاءة الحكومية (دوج) وأشار إلى أن الوكالة ستستمر في مهمتها حتى إن رجل الأعمال البارز لن يغادرها فعليا بل سيستمر في دعمها.
وأعلن الملياردير الأمريكي ماسك في 28 مايو نهاية عمله في الإدارة الأمريكية بصفته رئيسا لما يسمى (وكالة الكفاءة الحكومية) وهي إدارة أنشأها الرئيس دونالد ترامب منذ بداية ولايته الثانية، بهدف ترشيد النفقات الحكومية وتقليص حجم موظفي الحكومة.
ولم يوضح ماسك في منشور على منصة (اكس) للتواصل الإجتماعي ما إذا كان الأمر يتعلق باستقالة أو إقالة أو نهاية خدمته بالتراضي، لكن البيت الأبيض سبق أن أعلن أن عمل ماسك مؤقت.
وتسبب عمل وكالة الكفاءة الحكومية في كثير من الجدل في البلاد لاسيما فيما يتعلق بوصولها إلى معلومات شخصية للموظفين وما قاد إليه عملها من تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وتحول ماسك إلى الموظف الحكومي الأكثر إثارة للجدل في عموم الولايات المتحدة.
ووقع ترامب أواخر فبراير الماضي أمرا تنفيذيا يعزز الجهود الحكومية في مجال مكافحة هدر الأموال العمومية وتقليل نفقات الدولة بإشراف من وكالة الكفاءة الحكومية في ظل استمرار مساعي إدارته في هذا المجال. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


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