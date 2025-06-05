المنتخب القطري يحقق مفاجأة ويفوز على نظيره الايراني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم

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المنتخب القطري يحقق مفاجأة ويفوز على نظيره الايراني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 – 6 (كونا) -- فاز المنتخب القطري على ضيفه نظيره الإيراني بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها استاد جاسم بن حمد اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وسجل المنتخب القطري هدفه الوحيد عن طريق المدافع بيدرو ميغيل في الدقيقة 41 من الشوط الأول للمباراة.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب القطري المشاركة في الملحق الآسيوي إلى جانب الإمارات التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل حيث رفع المنتخب القطري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في مجموعته فيما حافظ منتخب إيران على صدارته لترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة مقابل 18 نقطة لأوزبكستان و14 للامارات و سبع نقاط لقرغيزيا و ثلاثة لكوريا الشمالية.
وستقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة في ال10 من الشهر الجاري حيث سيلتقي المنتخب القطري مع مضيفه الأوزبكي في طشقند وقرغيزيا مع الإمارات في بيشكبيك وإيران مع كوريا الشمالية في طهران.
ويتأهل المنتخبان الحاصلان من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في حين ينتقل أصحاب المركزين الثالث والرابع لخوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (النهاية)
س س س / س ع م
وسجل المنتخب القطري هدفه الوحيد عن طريق المدافع بيدرو ميغيل في الدقيقة 41 من الشوط الأول للمباراة.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب القطري المشاركة في الملحق الآسيوي إلى جانب الإمارات التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل حيث رفع المنتخب القطري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في مجموعته فيما حافظ منتخب إيران على صدارته لترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة مقابل 18 نقطة لأوزبكستان و14 للامارات و سبع نقاط لقرغيزيا و ثلاثة لكوريا الشمالية.
وستقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة في ال10 من الشهر الجاري حيث سيلتقي المنتخب القطري مع مضيفه الأوزبكي في طشقند وقرغيزيا مع الإمارات في بيشكبيك وإيران مع كوريا الشمالية في طهران.
ويتأهل المنتخبان الحاصلان من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في حين ينتقل أصحاب المركزين الثالث والرابع لخوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (النهاية)
س س س / س ع م
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