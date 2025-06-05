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المنتخب القطري يحقق مفاجأة ويفوز على نظيره الايراني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم

المنتخب القطري يحقق مفاجأة ويفوز على نظيره الايراني ضمن التصفيات الاسيوية لكأس العالم

2025-06-05 11:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 5 – 6 (كونا) -- فاز المنتخب القطري على ضيفه نظيره الإيراني بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها استاد جاسم بن حمد اليوم الخميس ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
وسجل المنتخب القطري هدفه الوحيد عن طريق المدافع بيدرو ميغيل في الدقيقة 41 من الشوط الأول للمباراة.
وبهذه النتيجة ضمن المنتخب القطري المشاركة في الملحق الآسيوي إلى جانب الإمارات التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل حيث رفع المنتخب القطري رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع في مجموعته فيما حافظ منتخب إيران على صدارته لترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة مقابل 18 نقطة لأوزبكستان و14 للامارات و سبع نقاط لقرغيزيا و ثلاثة لكوريا الشمالية.
وستقام الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة في ال10 من الشهر الجاري حيث سيلتقي المنتخب القطري مع مضيفه الأوزبكي في طشقند وقرغيزيا مع الإمارات في بيشكبيك وإيران مع كوريا الشمالية في طهران.
ويتأهل المنتخبان الحاصلان من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في حين ينتقل أصحاب المركزين الثالث والرابع لخوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (النهاية)

س س س / س ع م


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