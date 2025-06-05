  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية

عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية

2025-06-05 11:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 6 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على أربعة أفراد يشغلون حاليا منصب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارهم قرارات أو مساعدتهم في إصدارها ضد شخصيات أمريكية وإسرائيلية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة "تقضي بحظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
كما تقضي كذلك أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تعكس خطورة التهديد الذي نواجهه من تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة" وفق تعبير البيان.
وأشار إلى أن أحد القضاة الأربعة المشمولين بالعقاب أيد "تفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان".
وأصدر قاضيان آخران "قرارا بإجازة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان آخر إن هؤلاء الأفراد متورطون بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأمريكيين والإسرائيليين "أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة منهما" مشيرا إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا الاحتلال الإسرائيلي طرفان في نظام روما الأساسي.
ووقع الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بإجراءات هذه المحكمة لمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم خلال حرب الإبادة الجماعية الأخيرة على غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول بالإضافة إلى تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها ووكلائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب أدوارهما في الحرب على غزة.
ومرر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من يناير الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لدورهما في حرب الإبادة الجماعية على غزة لكن التشريع لم يمرر في مجلس الشيوخ.
كان الرئيس ترامب قد أصدر خلال ولايته الرئاسية الأولى أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على عاملين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها حول احتمال ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان. (النهاية)

ع س ج / ه س ص


MENAFN05062025000071011013ID1109643924

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث