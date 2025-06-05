عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية

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عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 5 - 6 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس فرض عقوبات على أربعة أفراد يشغلون حاليا منصب قضاة في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية إصدارهم قرارات أو مساعدتهم في إصدارها ضد شخصيات أمريكية وإسرائيلية.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة "تقضي بحظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
كما تقضي كذلك أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تعكس خطورة التهديد الذي نواجهه من تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة" وفق تعبير البيان.
وأشار إلى أن أحد القضاة الأربعة المشمولين بالعقاب أيد "تفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان".
وأصدر قاضيان آخران "قرارا بإجازة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان آخر إن هؤلاء الأفراد متورطون بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأمريكيين والإسرائيليين "أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة منهما" مشيرا إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا الاحتلال الإسرائيلي طرفان في نظام روما الأساسي.
ووقع الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بإجراءات هذه المحكمة لمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم خلال حرب الإبادة الجماعية الأخيرة على غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول بالإضافة إلى تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها ووكلائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب أدوارهما في الحرب على غزة.
ومرر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من يناير الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لدورهما في حرب الإبادة الجماعية على غزة لكن التشريع لم يمرر في مجلس الشيوخ.
كان الرئيس ترامب قد أصدر خلال ولايته الرئاسية الأولى أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على عاملين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها حول احتمال ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات المفروضة "تقضي بحظر جميع ممتلكات ومصالح الكيانات في الولايات المتحدة أو التي بحوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية".
كما تقضي كذلك أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر بشكل فردي أو بالتشارك مع أشخاص آخرين مشمولين بالعقوبات.
وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تعكس خطورة التهديد الذي نواجهه من تسييس المحكمة الجنائية الدولية وإساءة استخدامها للسلطة" وفق تعبير البيان.
وأشار إلى أن أحد القضاة الأربعة المشمولين بالعقاب أيد "تفويض المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان".
وأصدر قاضيان آخران "قرارا بإجازة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت".
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان آخر إن هؤلاء الأفراد متورطون بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع الأمريكيين والإسرائيليين "أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم دون موافقة منهما" مشيرا إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا الاحتلال الإسرائيلي طرفان في نظام روما الأساسي.
ووقع الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بإجراءات هذه المحكمة لمحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم خلال حرب الإبادة الجماعية الأخيرة على غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الممتلكات والأصول بالإضافة إلى تعليق دخول مسؤولي المحكمة وموظفيها ووكلائها وكذلك أفراد أسرهم المباشرين إلى الولايات المتحدة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بسبب أدوارهما في الحرب على غزة.
ومرر مجلس النواب الأمريكي في التاسع من يناير الماضي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لدورهما في حرب الإبادة الجماعية على غزة لكن التشريع لم يمرر في مجلس الشيوخ.
كان الرئيس ترامب قد أصدر خلال ولايته الرئاسية الأولى أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على عاملين في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تحقيقاتها حول احتمال ارتكاب جنود أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
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