الأمم المتحدة: مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين في هجمات واسعة بأنحاء البلاد

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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين في هجمات واسعة بأنحاء البلاد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 6 (كونا) -- كشفت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن أن الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا التي بدأت الليلة الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 45 شخصا بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية واسعة لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية وفقا للسلطات المحلية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة ان مدينة (بريلوكي) "قد تأثرت بشدة حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم ليلي وفي خاركيف أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا".
وأشار المتحدث الأممي إلى إجلاء أكثر من 500 مدني من مناطق خطوط المواجهة خلال ال24 ساعة الماضية في منطقتي (دونيتسك) و(سومي).
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تقدم مساعدات فورية في المناطق المتضررة تشمل مواد البناء ومستلزمات النظافة والدعم النفسي.
وكانت الإدارة العسكرية بمنطقة (سومي) في شمال شرق أوكرانيا قد أعلنت أن 17 بلدة تعرضت ل100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات الليلة الماضية. (النهاية)
ع س ت / س ع م
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة ان مدينة (بريلوكي) "قد تأثرت بشدة حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم ليلي وفي خاركيف أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا".
وأشار المتحدث الأممي إلى إجلاء أكثر من 500 مدني من مناطق خطوط المواجهة خلال ال24 ساعة الماضية في منطقتي (دونيتسك) و(سومي).
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تقدم مساعدات فورية في المناطق المتضررة تشمل مواد البناء ومستلزمات النظافة والدعم النفسي.
وكانت الإدارة العسكرية بمنطقة (سومي) في شمال شرق أوكرانيا قد أعلنت أن 17 بلدة تعرضت ل100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات الليلة الماضية. (النهاية)
ع س ت / س ع م
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