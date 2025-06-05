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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين في هجمات واسعة بأنحاء البلاد

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين في هجمات واسعة بأنحاء البلاد

2025-06-05 11:17:11
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 5 - 6 (كونا) -- كشفت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن أن الهجمات الروسية في أنحاء أوكرانيا التي بدأت الليلة الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 45 شخصا بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية واسعة لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية وفقا للسلطات المحلية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة ان مدينة (بريلوكي) "قد تأثرت بشدة حيث قتل خمسة أشخاص في هجوم ليلي وفي خاركيف أصيب ما لا يقل عن 19 شخصا".
وأشار المتحدث الأممي إلى إجلاء أكثر من 500 مدني من مناطق خطوط المواجهة خلال ال24 ساعة الماضية في منطقتي (دونيتسك) و(سومي).
وأكد أن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني تقدم مساعدات فورية في المناطق المتضررة تشمل مواد البناء ومستلزمات النظافة والدعم النفسي.
وكانت الإدارة العسكرية بمنطقة (سومي) في شمال شرق أوكرانيا قد أعلنت أن 17 بلدة تعرضت ل100 هجوم روسي مدفعي وصاروخي وبالمسيرات الليلة الماضية. (النهاية)

ع س ت / س ع م


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