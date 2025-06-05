الزمالك بطلا لكأس مصر بفوز ماراثوني على بيراميدز

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الزمالك بطلا لكأس مصر بفوز ماراثوني على بيراميدز
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 6 (كونا) -- توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز الماراثوني على فريق بيراميدز بضربات الترجيح بنتيجة 8-7 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما حيث تقدم بيراميدز بهدف في الشوط الأول بضربة رأسية للاعبه أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 29 ثم أدرك الزمالك التعادل في الشوط الثاني بهدف مهاجمه البديل ناصر منسي في الدقيقة 78 بعدما انفرد بالحارس أحمد الشناوي.
واستمر التعادل بين الزمالك وبيراميدز خلال الشوطين الإضافيين لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة قبل أن تبتسم لصالح الزمالك بنتيجة 8-7 بفضل الركلة الأخيرة التي سجلها قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا".(النهاية)
ا س م / ه س ص
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما حيث تقدم بيراميدز بهدف في الشوط الأول بضربة رأسية للاعبه أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 29 ثم أدرك الزمالك التعادل في الشوط الثاني بهدف مهاجمه البديل ناصر منسي في الدقيقة 78 بعدما انفرد بالحارس أحمد الشناوي.
واستمر التعادل بين الزمالك وبيراميدز خلال الشوطين الإضافيين لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة قبل أن تبتسم لصالح الزمالك بنتيجة 8-7 بفضل الركلة الأخيرة التي سجلها قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا".(النهاية)
ا س م / ه س ص
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