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الزمالك بطلا لكأس مصر بفوز ماراثوني على بيراميدز

الزمالك بطلا لكأس مصر بفوز ماراثوني على بيراميدز

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 5 - 6 (كونا) -- توج فريق الزمالك بلقب كأس مصر لكرة القدم للمرة 29 في تاريخه بعد الفوز الماراثوني على فريق بيراميدز بضربات الترجيح بنتيجة 8-7 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما حيث تقدم بيراميدز بهدف في الشوط الأول بضربة رأسية للاعبه أحمد عاطف "قطة" في الدقيقة 29 ثم أدرك الزمالك التعادل في الشوط الثاني بهدف مهاجمه البديل ناصر منسي في الدقيقة 78 بعدما انفرد بالحارس أحمد الشناوي.
واستمر التعادل بين الزمالك وبيراميدز خلال الشوطين الإضافيين لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح التي استمرت حتى الركلة العاشرة قبل أن تبتسم لصالح الزمالك بنتيجة 8-7 بفضل الركلة الأخيرة التي سجلها قائده محمود عبد الرازق "شيكابالا".(النهاية)

ا س م / ه س ص


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