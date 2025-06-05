الأمين العام للجامعة العربية يدين الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

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الأمين العام للجامعة العربية يدين الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 5 - 6 (كونا) -- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الخميس على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وحذر أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.
وقال إن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة مبينا أن الاحتلال يفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.
ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي لممارسة ضغوط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل شامل ودقيق وكذا ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بجميع بنوده بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.( النهاية)
م ف م / ه س ص
وحذر أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.
وقال إن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة مبينا أن الاحتلال يفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.
ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي لممارسة ضغوط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل شامل ودقيق وكذا ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بجميع بنوده بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.( النهاية)
م ف م / ه س ص
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