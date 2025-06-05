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الأمين العام للجامعة العربية يدين الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

الأمين العام للجامعة العربية يدين الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة 5 - 6 (كونا) -- أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ليل اليوم الخميس على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
وحذر أبو الغيط في بيان أصدرته الجامعة العربية من أن الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في نوفمبر الماضي يهدد بإشعال الموقف وتجدد العنف.
وقال إن مساعي الاحتلال الإسرائيلي لتوتير الأجواء اللبنانية واضحة مبينا أن الاحتلال يفرغ اتفاق وقف الأعمال العدائية من مضمونه بتكرار الخروقات والغارات.
ودعا أبو الغيط الوسيطين الأمريكي والفرنسي لممارسة ضغوط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل حماية اتفاق وقف الأعمال العدائية وتثبيت الهدوء من جديد.
وشدد على ضرورة تنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل شامل ودقيق وكذا ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية بجميع بنوده بما في ذلك تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من خمس نقاط ما زالت تحتلها في جنوب لبنان.( النهاية)

م ف م / ه س ص


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