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ارتفاع عدد شهداء الصحافة في القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بغزة إلى 4.. والإجمالي 224

ارتفاع عدد شهداء الصحافة في القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بغزة إلى 4.. والإجمالي 224

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله 5 - 6 (كونا) -- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قضوا اليوم الخميس في قصف الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في مدينة غزة إلى أربعة.
وأضاف في بيان له أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 224 شهيدا.
وأدان المكتب الحكومي في البيان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. (النهاية)

ن ق / ه س ص


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