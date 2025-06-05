ارتفاع عدد شهداء الصحافة في القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بغزة إلى 4.. والإجمالي 224

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ارتفاع عدد شهداء الصحافة في القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني بغزة إلى 4.. والإجمالي 224
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله 5 - 6 (كونا) -- أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الذين قضوا اليوم الخميس في قصف الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في مدينة غزة إلى أربعة.
وأضاف في بيان له أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 224 شهيدا.
وأدان المكتب الحكومي في البيان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. (النهاية)
ن ق / ه س ص
وأضاف في بيان له أنه بهذا الرقم يرتفع إجمالي عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 224 شهيدا.
وأدان المكتب الحكومي في البيان استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل المؤسسات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات الصلة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة. (النهاية)
ن ق / ه س ص
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