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اتحاد إذاعات الدول العربية يدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة

اتحاد إذاعات الدول العربية يدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 5 - 6 - (كونا) -- أدان اتحاد اذاعات الدول العربية بشدة اليوم الخميس القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عل المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي راح ضحيته عدد من الشهداء منهم أربعة صحفيين.
وذكر الاتحاد في بيان أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب بذلك مجزرة جديدة في حق الطواقم الإعلامية العاملة في قطاع غزة حيث قصفت طائرة مسيرة اسرائيلية بشكل مباشر موقعا للصحفيين في مستشفى المعمداني ما أدى إلى استشهاد أربعة صحفيين من الطواقم الإعلامية العاملة هناك وهم سليمان حجاج وإسماعيل بدح و سمير الرفاعي وأحمد قلجة.
وأكد أن تعمد جيش الاحتلال استهداف المكان الذي تتجمع فيه الطواقم الإعلامية في المستشفى يؤكد الطابع الممنهج لهذه الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال على الصحفيين العاملين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية لإسكات أصواتهم ومنعهم من إيصال الصورة الحقيقية لما يجري من مجازر اسرائيلية غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطينيني.
وأضاف البيان "يدين اتحاد اذاعات الدول العربية بقوة هذه الجريمة البشعة التي هي حلقة جديدة في سلسلة استهداف العدو الصهيوني الممنهج للصحفيين والمصورين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ارتفع عدد الشهداء الإعلاميين وهو أكبر وأبشع اعتداء على الصحفيين في تاريخ الحروب والنزاعات".
ودعا البيان كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم إلى الادانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة مشيدا بعزيمة الاعلاميين العاملين في قطاع غزة وبشجاعتهم غير المسبوقة لنقل المعلومات الحقيقية التي توثّق جرائم الاحتلال حتى يتسنى مقاضاة مقترفيها أمام الهيئات الدولية المختصة.
وشدد الاتحاد على مواصلته تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصّين عاملين في القطاع وكذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية مع بث المواد المنتجة والتغطيات الى كافة الهيئات الاذاعية والتلفزيونية العربية عبر منظومة الاتحاد للتبادل الاخباري وبثها أيضا الى الهيئات الاذاعية والتلفزيونية الأعضاء في الاتحادات الاذاعية الاقليمية الأخرى الأوروبية منها والآسيوية والافريقية والأمريكولاتينية حتى تصل الصورة الحقيقية لما يجري في غزة إلى جميع أنحاء العالم . (النهاية)

ش ب م /ه س ص


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