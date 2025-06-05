اتحاد إذاعات الدول العربية يدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة

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اتحاد إذاعات الدول العربية يدين بشدة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 5 - 6 - (كونا) -- أدان اتحاد اذاعات الدول العربية بشدة اليوم الخميس القصف الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي عل المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي راح ضحيته عدد من الشهداء منهم أربعة صحفيين.
وذكر الاتحاد في بيان أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب بذلك مجزرة جديدة في حق الطواقم الإعلامية العاملة في قطاع غزة حيث قصفت طائرة مسيرة اسرائيلية بشكل مباشر موقعا للصحفيين في مستشفى المعمداني ما أدى إلى استشهاد أربعة صحفيين من الطواقم الإعلامية العاملة هناك وهم سليمان حجاج وإسماعيل بدح و سمير الرفاعي وأحمد قلجة.
وأكد أن تعمد جيش الاحتلال استهداف المكان الذي تتجمع فيه الطواقم الإعلامية في المستشفى يؤكد الطابع الممنهج لهذه الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال على الصحفيين العاملين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية لإسكات أصواتهم ومنعهم من إيصال الصورة الحقيقية لما يجري من مجازر اسرائيلية غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطينيني.
وأضاف البيان "يدين اتحاد اذاعات الدول العربية بقوة هذه الجريمة البشعة التي هي حلقة جديدة في سلسلة استهداف العدو الصهيوني الممنهج للصحفيين والمصورين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ارتفع عدد الشهداء الإعلاميين وهو أكبر وأبشع اعتداء على الصحفيين في تاريخ الحروب والنزاعات".
ودعا البيان كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم إلى الادانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة مشيدا بعزيمة الاعلاميين العاملين في قطاع غزة وبشجاعتهم غير المسبوقة لنقل المعلومات الحقيقية التي توثّق جرائم الاحتلال حتى يتسنى مقاضاة مقترفيها أمام الهيئات الدولية المختصة.
وشدد الاتحاد على مواصلته تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصّين عاملين في القطاع وكذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية مع بث المواد المنتجة والتغطيات الى كافة الهيئات الاذاعية والتلفزيونية العربية عبر منظومة الاتحاد للتبادل الاخباري وبثها أيضا الى الهيئات الاذاعية والتلفزيونية الأعضاء في الاتحادات الاذاعية الاقليمية الأخرى الأوروبية منها والآسيوية والافريقية والأمريكولاتينية حتى تصل الصورة الحقيقية لما يجري في غزة إلى جميع أنحاء العالم . (النهاية)
ش ب م /ه س ص
وذكر الاتحاد في بيان أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب بذلك مجزرة جديدة في حق الطواقم الإعلامية العاملة في قطاع غزة حيث قصفت طائرة مسيرة اسرائيلية بشكل مباشر موقعا للصحفيين في مستشفى المعمداني ما أدى إلى استشهاد أربعة صحفيين من الطواقم الإعلامية العاملة هناك وهم سليمان حجاج وإسماعيل بدح و سمير الرفاعي وأحمد قلجة.
وأكد أن تعمد جيش الاحتلال استهداف المكان الذي تتجمع فيه الطواقم الإعلامية في المستشفى يؤكد الطابع الممنهج لهذه الاعتداءات المتكررة من قبل جيش الاحتلال على الصحفيين العاملين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية لإسكات أصواتهم ومنعهم من إيصال الصورة الحقيقية لما يجري من مجازر اسرائيلية غير مسبوقة في حق الشعب الفلسطينيني.
وأضاف البيان "يدين اتحاد اذاعات الدول العربية بقوة هذه الجريمة البشعة التي هي حلقة جديدة في سلسلة استهداف العدو الصهيوني الممنهج للصحفيين والمصورين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث ارتفع عدد الشهداء الإعلاميين وهو أكبر وأبشع اعتداء على الصحفيين في تاريخ الحروب والنزاعات".
ودعا البيان كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية في العالم إلى الادانة الصريحة لهذه الجريمة المتكررة مشيدا بعزيمة الاعلاميين العاملين في قطاع غزة وبشجاعتهم غير المسبوقة لنقل المعلومات الحقيقية التي توثّق جرائم الاحتلال حتى يتسنى مقاضاة مقترفيها أمام الهيئات الدولية المختصة.
وشدد الاتحاد على مواصلته تنفيذ خطة التغطية الاستثنائية للأحداث في غزة من خلال التعاقد مع مراسلين خاصّين عاملين في القطاع وكذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية مع بث المواد المنتجة والتغطيات الى كافة الهيئات الاذاعية والتلفزيونية العربية عبر منظومة الاتحاد للتبادل الاخباري وبثها أيضا الى الهيئات الاذاعية والتلفزيونية الأعضاء في الاتحادات الاذاعية الاقليمية الأخرى الأوروبية منها والآسيوية والافريقية والأمريكولاتينية حتى تصل الصورة الحقيقية لما يجري في غزة إلى جميع أنحاء العالم . (النهاية)
ش ب م /ه س ص
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