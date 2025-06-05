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موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3234862 مكة المكرمة - أكثر من مليون ونصف المليون حاج يفيضون من صعيد عرفات إلى المشعر الحرام بمزدلفة استعدادا ليوم النحر عندما يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم -العاشر من ذي الحجة- إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي.

3234878 جدة - رئيس بعثة الحج الدكتور بدر المطيري يؤكد نجاح خطة تفويج حجاج دولة الكويت إلى مشعري عرفات ومزدلفة وتنفيذها بكل سهولة ويسر.

3234891 بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية وسط نزوح كثيف للسكان.


3234855 - فيينا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخلون أول موقع نووي في سوريا منذ عقد وذلك عقب زيارة المدير العام رافائيل غروسي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع - حيث أثمرت الزيارة اتفاقا يسمح بالتفتيش الفوري وغير المقيد للمواقع السورية.


3234901 بروكسل - الأمين العام للناتو مارك روته يعلن اتفاق وزراء دفاع الحلف على رفع الانفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

3234880 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد روسيا وأوكرانيا برد صارم للغاية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق سلام. (النهاية)

ه س ص


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