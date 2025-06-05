موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3234862 مكة المكرمة - أكثر من مليون ونصف المليون حاج يفيضون من صعيد عرفات إلى المشعر الحرام بمزدلفة استعدادا ليوم النحر عندما يتوجه حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم -العاشر من ذي الحجة- إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي.
3234878 جدة - رئيس بعثة الحج الدكتور بدر المطيري يؤكد نجاح خطة تفويج حجاج دولة الكويت إلى مشعري عرفات ومزدلفة وتنفيذها بكل سهولة ويسر.
3234891 بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية وسط نزوح كثيف للسكان.
3234855 - فيينا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخلون أول موقع نووي في سوريا منذ عقد وذلك عقب زيارة المدير العام رافائيل غروسي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع - حيث أثمرت الزيارة اتفاقا يسمح بالتفتيش الفوري وغير المقيد للمواقع السورية.
3234901 بروكسل - الأمين العام للناتو مارك روته يعلن اتفاق وزراء دفاع الحلف على رفع الانفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
3234880 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد روسيا وأوكرانيا برد صارم للغاية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق سلام. (النهاية)
ه س ص
3234878 جدة - رئيس بعثة الحج الدكتور بدر المطيري يؤكد نجاح خطة تفويج حجاج دولة الكويت إلى مشعري عرفات ومزدلفة وتنفيذها بكل سهولة ويسر.
3234891 بيروت - الاحتلال الإسرائيلي يقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية وسط نزوح كثيف للسكان.
3234855 - فيينا مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدخلون أول موقع نووي في سوريا منذ عقد وذلك عقب زيارة المدير العام رافائيل غروسي إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع - حيث أثمرت الزيارة اتفاقا يسمح بالتفتيش الفوري وغير المقيد للمواقع السورية.
3234901 بروكسل - الأمين العام للناتو مارك روته يعلن اتفاق وزراء دفاع الحلف على رفع الانفاق العسكري إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
3234880 واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد روسيا وأوكرانيا برد صارم للغاية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق سلام. (النهاية)
ه س ص
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