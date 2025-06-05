الأمم المتحدة: الواقع الجديد في سوريا فرصة مهمة لحل قضية الأسلحة الكيميائية

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الأمم المتحدة: الواقع الجديد في سوريا فرصة مهمة لحل قضية الأسلحة الكيميائية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 6 (كونا) -- قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو مساء الخميس إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار (2118) الصادر عام 2013 والمتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأفادت ناكاميتسو بأن مكتبها يتواصل بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن السلطات السورية المؤقتة أظهرت التزاما متزايدا بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأكدت أن هذا التعاون يعد فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة لا تزال عالقة حول مواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تعلن أو لم يتم التحقق منها.
ولفتت إلى زيارة فريق من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق في شهر مارس الماضي لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الممثلة السامية أن الفريق اجتمع مع ممثلين للسلطات المؤقتة وعقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين "وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها".
وأوضحت أن هذه البعثات تهدف إلى القيام بالأنشطة الضرورية لإنشاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والقيام بزيارات ميدانية للمواقع وإجراء مقابلات مع أشخاص على دراية بالبرنامج الكيميائي السوري.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية فيما شددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلا وسيتطلب دعما من المجتمع الدولي.
وأكدت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في أي مكان ووقت. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار (2118) الصادر عام 2013 والمتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأفادت ناكاميتسو بأن مكتبها يتواصل بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن السلطات السورية المؤقتة أظهرت التزاما متزايدا بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأكدت أن هذا التعاون يعد فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة لا تزال عالقة حول مواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تعلن أو لم يتم التحقق منها.
ولفتت إلى زيارة فريق من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق في شهر مارس الماضي لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الممثلة السامية أن الفريق اجتمع مع ممثلين للسلطات المؤقتة وعقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين "وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها".
وأوضحت أن هذه البعثات تهدف إلى القيام بالأنشطة الضرورية لإنشاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والقيام بزيارات ميدانية للمواقع وإجراء مقابلات مع أشخاص على دراية بالبرنامج الكيميائي السوري.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية فيما شددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلا وسيتطلب دعما من المجتمع الدولي.
وأكدت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في أي مكان ووقت. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
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