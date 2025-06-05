  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأمم المتحدة: الواقع الجديد في سوريا فرصة مهمة لحل قضية الأسلحة الكيميائية

الأمم المتحدة: الواقع الجديد في سوريا فرصة مهمة لحل قضية الأسلحة الكيميائية

2025-06-05 11:17:10
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 6 (كونا) -- قالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو مساء الخميس إن الواقع السياسي الجديد في سوريا يتيح فرصة مهمة لحل القضايا العالقة منذ فترة طويلة حول برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها ناكاميتسو أمام مجلس الأمن الدولي لمناقشة تنفيذ القرار (2118) الصادر عام 2013 والمتعلق بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وأفادت ناكاميتسو بأن مكتبها يتواصل بشكل منتظم مع أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وأن السلطات السورية المؤقتة أظهرت التزاما متزايدا بالتعاون الكامل مع المنظمة.
وأكدت أن هذا التعاون يعد فرصة نادرة لمعالجة 19 مسألة لا تزال عالقة حول مواد وذخائر كيميائية يحتمل أنها لم تعلن أو لم يتم التحقق منها.
ولفتت إلى زيارة فريق من الخبراء الفنيين من الإدارة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق في شهر مارس الماضي لبدء العمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والبدء في التخطيط المشترك لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
وأضافت الممثلة السامية أن الفريق اجتمع مع ممثلين للسلطات المؤقتة وعقد لقاءات تقنية مع خبيرين سوريين "وجمع معلومات لم تكن السلطات السابقة قد كشفت عنها".
وأوضحت أن هذه البعثات تهدف إلى القيام بالأنشطة الضرورية لإنشاء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا والقيام بزيارات ميدانية للمواقع وإجراء مقابلات مع أشخاص على دراية بالبرنامج الكيميائي السوري.
وأشادت ناكاميتسو بالتزام السلطات الجديدة في سوريا بالتعاون الكامل والشفاف مع المنظمة وأمانتها الفنية فيما شددت على أن العمل في الفترة المقبلة لن يكون سهلا وسيتطلب دعما من المجتمع الدولي.
وأكدت المسؤولة الأممية في ختام إحاطتها التزام الأمم المتحدة بدعم التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية في أي مكان ووقت. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


MENAFN05062025000071011013ID1109643917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث