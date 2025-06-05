"جي إف إتش المالية" تتعاون مع صفاء لتعويض البصمة الكربونية السنوية لموظفيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬المؤسسية،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬نوعية‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬السنوية‭ ‬لكافة‭ ‬موظفيها‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬،‭ ‬منصة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لممتلكات،‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬لعمليات‭ ‬المجموعة‭. ‬تشمل‭ ‬المبادرة‭ ‬تعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية‭ ‬لجميع‭ ‬موظفيها،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬السنوي‭ ‬للفرد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتجاوز‭ ‬26‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬مكافئ‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬عبر‭ ‬أنشطته‭ ‬اليومية‭.‬

هذا‭ ‬وتشير‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬السنوية‭ ‬للفرد‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬كمية‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬التي‭ ‬يُنتجها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطته‭ ‬اليومية؛‭ ‬مثل‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬واستخدام‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستهلاك‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭. ‬ويعني‭ ‬تعويض‭ ‬الكربون‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬لمشروعات‭ ‬مثل‭ ‬مبادرات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬أو‭ ‬جهود‭ ‬إعادة‭ ‬التشجير،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أو‭ ‬إزالة‭ ‬كمية‭ ‬مكافئة‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬،‭ ‬تضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬أن‭ ‬تعويضات‭ ‬الكربون‭ ‬المنفَّذة‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬موظفيها‭ ‬حقيقية‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس‭ ‬ويتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستقل،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬للاعتمادات‭ ‬الكربونية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬الأثر،‭ ‬تؤكد‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دعمها‭ ‬لأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطموحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للبيئة،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لأهمية‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭ ‬العاجل،‭ ‬وحثاً‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجيات‭ ‬استدامة‭ ‬شفافة‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭. ‬