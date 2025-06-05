  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"جي إف إتش المالية" تتعاون مع صفاء لتعويض البصمة الكربونية السنوية لموظفيها

"جي إف إتش المالية" تتعاون مع صفاء لتعويض البصمة الكربونية السنوية لموظفيها

2025-06-05 11:16:33
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

في‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامها‭ ‬بالاستدامة‭ ‬المؤسسية،‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬نوعية‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬السنوية‭ ‬لكافة‭ ‬موظفيها‭ ‬بدوام‭ ‬كامل‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬،‭ ‬منصة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لممتلكات،‭ ‬بهدف‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬لعمليات‭ ‬المجموعة‭. ‬تشمل‭ ‬المبادرة‭ ‬تعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬اليومية‭ ‬لجميع‭ ‬موظفيها،‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الانبعاثات‭ ‬السنوي‭ ‬للفرد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يتجاوز‭ ‬26‭ ‬طناً‭ ‬من‭ ‬مكافئ‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬عبر‭ ‬أنشطته‭ ‬اليومية‭.‬

هذا‭ ‬وتشير‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬السنوية‭ ‬للفرد‭ ‬إلى‭ ‬إجمالي‭ ‬كمية‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬التي‭ ‬يُنتجها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطته‭ ‬اليومية؛‭ ‬مثل‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ ‬واستخدام‭ ‬الكهرباء‭ ‬واستهلاك‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭. ‬ويعني‭ ‬تعويض‭ ‬الكربون‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬لمشروعات‭ ‬مثل‭ ‬مبادرات‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬أو‭ ‬جهود‭ ‬إعادة‭ ‬التشجير،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬أو‭ ‬إزالة‭ ‬كمية‭ ‬مكافئة‭ ‬من‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬من‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬،‭ ‬تضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬أن‭ ‬تعويضات‭ ‬الكربون‭ ‬المنفَّذة‭ ‬نيابةً‭ ‬عن‭ ‬موظفيها‭ ‬حقيقية‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس‭ ‬ويتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها‭ ‬بشكلٍ‭ ‬مستقل،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬للاعتمادات‭ ‬الكربونية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعويض‭ ‬هذا‭ ‬الأثر،‭ ‬تؤكد‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬وتعزيز‭ ‬دعمها‭ ‬لأهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطموحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للبيئة،‭ ‬تأكيداً‭ ‬لأهمية‭ ‬التحرك‭ ‬المناخي‭ ‬العاجل،‭ ‬وحثاً‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجيات‭ ‬استدامة‭ ‬شفافة‭ ‬وقابلة‭ ‬للقياس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المؤسسات‭. ‬

MENAFN05062025000055011008ID1109643891

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث