الجمعية الخليجية للصيانة والاعتمادية تحتفي باليوم العالمي للصيانة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ (‬ GSMR ‭) ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للصيانة‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال،‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة،‭ ‬ودعم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والخدمات‭. ‬وتدعو‭ ‬الجمعية‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للصيانة،‭ ‬الذي‭ ‬يُصادف‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬سنويًا،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬للصيانة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ (‬ GFMAM ‭)‬،‭ ‬والّذي‭ ‬سيحتفل‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: ‬‮«‬الصيانة‭ ‬اليوم‭.. ‬لاستدامة‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬رؤى‭ ‬القيادات‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬تؤكد‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬تبنّت‭ ‬فلسفة‭ ‬لا‭ ‬تجعل‭ ‬الصيانة‭ ‬ركيزة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأنظمة‭ ‬والمعدات‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التميز‭ ‬التشغيلي،‭ ‬ممّا‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬مؤسسات‭ ‬وأصول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الروّاد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والخدمات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬وضحت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬الصيانة‭ ‬الفعّالة‭ ‬تعزز‭ ‬كفاءة‭ ‬الأصول،‭ ‬وتدعم‭ ‬مرونة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتنبؤات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬لضمان‭ ‬بيئة‭ ‬مستدامة‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬وتأتي‭ ‬أهمية‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬تحديداً‭ ‬بتزامن‭ ‬انتقال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬النوعية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬التشييد‭ ‬والبناء،‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التشغيل‭ ‬والصيانة،‭ ‬حيث‭ ‬تكمن‭ ‬أهمية‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬ضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تلك‭ ‬المشاريع‭ ‬من‭ ‬التنمية‭ ‬والاستدامة‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له،‭ ‬قال‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬الجلواح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭: ‬‮«‬صيانة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاستمرارية‭ ‬لأي‭ ‬منظومة،‭ ‬وهي‭ ‬عمود‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭. ‬وممّا‭ ‬يعزز‭ ‬أهميتها‭ ‬حاليّاً‭ ‬في‭ ‬منطقتنا‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬هو‭ ‬انتقال‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬المنطقة‭ ‬الطموحة‭ ‬والتنموية‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬الإنشاء‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬التشغيل،‭ ‬والّتي‭ ‬ترتكز‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬الصيانة‭ ‬وإدارة‭ ‬الأصول‭ ‬اليوم،‭ ‬ممّ‭ ‬سيدفع‭ -‬بما‭ ‬لا‭ ‬شك‭ ‬فيه‭- ‬لاستدامة‭ ‬وازدهار‭ ‬الغد‮»‬‭.‬

وتثمّن‭ ‬الجمعية‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬منسوبي‭ ‬الصيانة‭ ‬المحتفى‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬والذين‭ ‬يسهمون‭ ‬بدقة‭ ‬وحرفية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاعتمادية‭ ‬واستدامة‭ ‬الأصول‭. ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬الصيانة،‭ ‬يتم‭ ‬إطالة‭ ‬عمر‭ ‬الأصول،‭ ‬وتقليل‭ ‬الهدر،‭ ‬ودعم‭ ‬الاستدامة‭. ‬كما‭ ‬يسهم‭ ‬تبني‭ ‬نهج‭ ‬الصيانة‭ ‬الاستباقية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬المؤسسات،‭ ‬ضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬الخدمات،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بثقة‭. ‬ودعت‭ ‬الجمعية‭ ‬الشركات،‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصناعية،‭ ‬ومختصي‭ ‬إدارة‭ ‬الأصول‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للصيانة،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬الصيانة‭ ‬والاعتمادية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي،‭ ‬لدعم‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬واستدامة‭.‬