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"إنفراكورب" تستعرض تجربتها في إصدار أول صكوك مستدامة في المملكة

"إنفراكورب" تستعرض تجربتها في إصدار أول صكوك مستدامة في المملكة

2025-06-05 11:16:30
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشاركتها‭ ‬مؤخرًا‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬نظمتها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تناولت‭ ‬مساهمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬العالمية‭ ‬لتمويل‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬لعرض‭ ‬تجربة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬صكوك‭ ‬مستدامة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

هذا‭ ‬وشاركت‭ ‬إنفراكورب‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الأدوات‭ ‬التمويلية‭ ‬المبتكرة‭: ‬السندات‭ ‬والصكوك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قدمت‭ ‬زيبا‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬عرضًا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أول‭ ‬صكوك‭ ‬مستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬مواضيع،‭ ‬أبرزها‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬خضراء‭ ‬إلى‭ ‬إطار‭ ‬أوسع‭ ‬للصكوك‭ ‬المستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬ذات‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭.‬

وأكدت‭ ‬عسكر‭ ‬أن‭ ‬إطار‭ ‬الصكوك‭ ‬المستدامة‭ ‬لدى‭ ‬إنفراكورب‭ ‬يتماشى‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬مبادئ‭ ‬السندات‭ ‬الخضراء‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والمستدامة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬الدولية‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ويدعم‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬حوكمة‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬مدعومة‭ ‬برأي‭ ‬مستقل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬خارجية‭ ‬معتمدة‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬والمصداقية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أشارت‭ ‬كذلك‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬بوضع‭ ‬خارطة‭ ‬لمؤشرات‭ ‬الأداء‭ ‬الرئيسية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اعتماد‭ ‬آلية‭ ‬دقيقة‭ ‬لاختيار‭ ‬المشاريع‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المتوقعة،‭ ‬وتوفير‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬لقياس‭ ‬الأثر‭ ‬البيئي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬لتلك‭ ‬المشاريع‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬عسكر‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الهدف‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬أداة‭ ‬تمويل‭ ‬تقليدية،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يتعلق‭ ‬بوضع‭ ‬معيار‭ ‬لما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تمثله‭ ‬الصكوك‭ ‬المستدامة‭. ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬ببناء‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬بعناية‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬وأهداف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مع‭ ‬مؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬رئيسية‭ ‬قابلة‭ ‬للقياس‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬لكل‭ ‬مشروع‭ ‬مؤهل‭. ‬والنتيجة‭ ‬صكوك‭ ‬تتميز‭ ‬بالشفافية،‭ ‬تحكمها‭ ‬ضوابط‭ ‬صارمة،‭ ‬وتستند‭ ‬إلى‭ ‬تأثير‭ ‬فعلي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭.‬‮»‬

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