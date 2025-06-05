"إنفراكورب" تستعرض تجربتها في إصدار أول صكوك مستدامة في المملكة

"إنفراكورب" تستعرض تجربتها في إصدار أول صكوك مستدامة في المملكة
أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، مشاركتها مؤخرًا في ورشة عمل نظمتها الأمم المتحدة في البحرين تناولت مساهمة مملكة البحرين في الجهود العالمية لتمويل التنمية المستدامة، وذلك لعرض تجربة الشركة في طرح صكوك مستدامة لأول مرة في المملكة.
هذا وشاركت إنفراكورب في جلسة حوارية بعنوان «الأدوات التمويلية المبتكرة: السندات والصكوك المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة»، في حين قدمت زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي للاستدامة والاستثمار في إنفراكورب، عرضًا بعنوان «أول صكوك مستدامة في مملكة البحرين»، حيث أشارت إلى عدة مواضيع، أبرزها التحول من إصدار صكوك خضراء إلى إطار أوسع للصكوك المستدامة، بما يواكب التوجهات العالمية في تمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
وأكدت عسكر أن إطار الصكوك المستدامة لدى إنفراكورب يتماشى بشكل كامل مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال، ويدعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. كما أوضحت أن حوكمة هذا الإطار مدعومة برأي مستقل من جهة خارجية معتمدة لضمان الشفافية والمصداقية، في حين أشارت كذلك إلى قيام الشركة بوضع خارطة لمؤشرات الأداء الرئيسية، إلى جانب اعتماد آلية دقيقة لاختيار المشاريع بناءً على النتائج المتوقعة، وتوفير تقارير دورية لقياس الأثر البيئي والاجتماعي لتلك المشاريع.
وفي تعليق لها بهذه المناسبة، صرحت عسكر بالقول: «لم يكن الهدف يقتصر على إصدار أداة تمويل تقليدية، بل كان يتعلق بوضع معيار لما يجب أن تمثله الصكوك المستدامة. لقد قمنا ببناء إطار عمل بعناية يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع مؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس تم تحديدها لكل مشروع مؤهل. والنتيجة صكوك تتميز بالشفافية، تحكمها ضوابط صارمة، وتستند إلى تأثير فعلي في العالم الحقيقي.»
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