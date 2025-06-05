تعيين جنرال أميركي قائدا أعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا

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تعيين جنرال أميركي قائدا أعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا
(MENAFN- Al-Anbaa)
عينت الولايات المتحدة الجنرال الأميركي أليكسوس جي. غرينكيفيتش قائدا أعلى جديدا للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، مؤكدة التزامها في القارة العجوز، بحسب ما أعلن الحلف.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن هذا الطيار السابق (53 عاما) سيتولى أيضا قيادة القوات الأميركية في أوروبا.
ومنذ بدايات الحلف الأطلسي في 1949، درج التقليد على أن يقود ضابط أميركي القوات المسلحة لـ «الناتو» في أوروبا. لكن الخشية من فك ارتباط أميركي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض انعكست شكوكا في أروقة الاطلسي في بروكسل.
وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث امام الصحافيين في بروكسل استمرار الالتزام الأميركي داخل «الناتو»، لكنه نبه الحلفاء الأوروبيين إلى ضرورة ان ينفقوا المزيد لضمان دفاعهم الذاتي، مع التخلي عن «ارتهانهم» للولايات المتحدة.
ويخلف الجنرال غرينكيفيتش جنرالا أميركيا آخر هو كريستوفر جي. كافولي الذي كان تسلم منصبه في 4 يوليو 2022.
عينت الولايات المتحدة الجنرال الأميركي أليكسوس جي. غرينكيفيتش قائدا أعلى جديدا للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، مؤكدة التزامها في القارة العجوز، بحسب ما أعلن الحلف.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن هذا الطيار السابق (53 عاما) سيتولى أيضا قيادة القوات الأميركية في أوروبا.
ومنذ بدايات الحلف الأطلسي في 1949، درج التقليد على أن يقود ضابط أميركي القوات المسلحة لـ «الناتو» في أوروبا. لكن الخشية من فك ارتباط أميركي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض انعكست شكوكا في أروقة الاطلسي في بروكسل.
وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث امام الصحافيين في بروكسل استمرار الالتزام الأميركي داخل «الناتو»، لكنه نبه الحلفاء الأوروبيين إلى ضرورة ان ينفقوا المزيد لضمان دفاعهم الذاتي، مع التخلي عن «ارتهانهم» للولايات المتحدة.
ويخلف الجنرال غرينكيفيتش جنرالا أميركيا آخر هو كريستوفر جي. كافولي الذي كان تسلم منصبه في 4 يوليو 2022.
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