تعيين جنرال أميركي قائدا أعلى لقوات حلف الناتو في أوروبا

عينت الولايات المتحدة الجنرال الأميركي أليكسوس جي. غرينكيفيتش قائدا أعلى جديدا للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، مؤكدة التزامها في القارة العجوز، بحسب ما أعلن الحلف.وقالت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) إن هذا الطيار السابق (53 عاما) سيتولى أيضا قيادة القوات الأميركية في أوروبا.ومنذ بدايات الحلف الأطلسي في 1949، درج التقليد على أن يقود ضابط أميركي القوات المسلحة لـ «الناتو» في أوروبا. لكن الخشية من فك ارتباط أميركي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض انعكست شكوكا في أروقة الاطلسي في بروكسل.وأكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث امام الصحافيين في بروكسل استمرار الالتزام الأميركي داخل «الناتو»، لكنه نبه الحلفاء الأوروبيين إلى ضرورة ان ينفقوا المزيد لضمان دفاعهم الذاتي، مع التخلي عن «ارتهانهم» للولايات المتحدة.ويخلف الجنرال غرينكيفيتش جنرالا أميركيا آخر هو كريستوفر جي. كافولي الذي كان تسلم منصبه في 4 يوليو 2022.

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