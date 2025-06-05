الكرملين موسكو ستقرر كيف ومتى ترد على مهاجمة أوكرانيا لقواعدنا الجوية

أعلن «الكرملين» أن الجيش الروسي سيقرر «كيف ومتى» يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن الرد سيأتي «كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا».واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال مسيرات متفجرة خلسة إلى روسيا.واتهمت موسكو كييف أيضا الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت مؤخرا في انهيار جسرين وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية الروسية.وقال ترامب خلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض «قلت (لفلاديمير بوتين): لا تفعل ذلك. عليك ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)».

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