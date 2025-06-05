الكرملين موسكو ستقرر كيف ومتى ترد على مهاجمة أوكرانيا لقواعدنا الجوية

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الكرملين موسكو ستقرر كيف ومتى ترد على مهاجمة أوكرانيا لقواعدنا الجوية
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن «الكرملين» أن الجيش الروسي سيقرر «كيف ومتى» يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن الرد سيأتي «كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا».
واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال مسيرات متفجرة خلسة إلى روسيا.
واتهمت موسكو كييف أيضا الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت مؤخرا في انهيار جسرين وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية الروسية.
وقال ترامب خلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض «قلت (لفلاديمير بوتين): لا تفعل ذلك. عليك ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)».
أعلن «الكرملين» أن الجيش الروسي سيقرر «كيف ومتى» يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي إن الرد سيأتي «كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسبا».
واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال مسيرات متفجرة خلسة إلى روسيا.
واتهمت موسكو كييف أيضا الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت مؤخرا في انهيار جسرين وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعلن أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية الروسية.
وقال ترامب خلال لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض «قلت (لفلاديمير بوتين): لا تفعل ذلك. عليك ألا تفعل ذلك. يجب أن تتوقف. ولكن مجددا، هناك كراهية شديدة (بين أوكرانيا وروسيا)».
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