إسرائيل تقتل أكثر من 16 ألف طفل في غزة وتقصف المستشفى المعمداني للمرة الثامنة منذ بدء الحرب

تواصل اسرائيل تصعيدها العسكري في غزة وسط جمود في مسار المفاوضات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن.فقد استهدفت القوات الاسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة بشكل مباشر أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الاقل، وذلك في ثامن استهداف لهذا المبنى الطي منذ بدء الحرب في اكتوبر 2023.وقال مدير المستشفى المعمداني في غزة د. فضل نعيم لقناة «الجزيرة» الفضائية أمس: هناك عبء كبير جدا على المستشفى بعد خروج كثير من مستشفيات القطاع عن الخدمة. ولدينا 3 شهداء وكثير من الجرحى حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي.من جهة اخرى، قصفت مسيرة إسرائيلية صحافيين بشكل مباشر خلال وجودهم في المستشفى لتغطية مستجدات الحرب، ليرتفع بذلك عدد الصحافيين الذين قتلتهم اسرائيل إلى أكثر من 225 منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة.من جانب آخر، اظهرت احصاءات حديثة مقتل أكثر من 16 ألف طفل ونحو 9 آلاف امرأة، على يد قوات الاحتلال، بينما قال برنمج الغذاء العالمي إن أكثر من 70 ألف طفل من سكان قطاع غزة يواجهون مستويات حادة من سوء التغذية.وحذر البرنامج الاممي من ان مزيدا من التصعيد في الصراع في غزة قد يؤدي إلى توقف شبه كامل لعمليات الإغاثة.وشدد على ان المساعدات التي تصل إلى غزة لاتزال غير كافية بشكل حرج من حيث الكمية وأنواع الإمدادات.في الغضون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة جثتي رهينتين إسرائيليين-أميركيين خطفا من كيبوتس نير عوز خلال هجوم 7 أكتوبر.وقال نتنياهو في بيان أمس «خلال عملية خاصة نفذها جهاز الأمن الداخلي والجيش في قطاع غزة، نقلت جثتا اثنين من رهائننا المحتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية المجرمة إلى إسرائيل: جودي واينستين-هاغاي وغاد هاغاي من كيبوتس نير عوز».وأضاف «قتلت جودي وغاد في هجوم 7 أكتوبر واقتيدت جثتاهما إلى قطاع غزة».وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «العملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والقوات الخاصة».وأضاف «تمكنا من تنفيذ العملية بفضل معلومات استخبارية محددة وفرتها مجموعة العمل حول الرهائن ومديرية الاستخبارات وجهاز الأمن الداخلي».

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