ترامب يفرض حظر سفر كليا وجزئيا للقادمين من 19 دولة بسبب المخاطر الأمنية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما رئاسيا يحظر السفر إلى الولايات المتحدة كليا أو جزئيا على مواطني 19 دولة، مبررا ذلك بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة من عدة تهديدات منها «الإرهابيون الأجانب».

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب قرر فرض حظر شامل على مواطني 12 دولة بسبب توصل التقارير الحكومية إلى أن تلك الدول «تعاني من قصور في إجراءات الفحص والتدقيق» ما يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة.

وأضاف ان الـ12 دولة هي: ايران وليبيا والصومال والسودان واليمن اضافة إلى أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

وذكر البيان ان القرار الرئاسي «يفرض قيودا جزئية على دخول مواطني سبع دول تشكل أيضا خطرا كبيرا على الولايات المتحدة» مبينا ان تلك الدول، هي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.

وأوضح ان القرار يهدف إلى «حماية الأمة من الإرهابيين الأجانب وغيرهم من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة عند دخولهم الولايات المتحدة» حيث تم اجراء «تقييم دقيق» من وكالات الأمن القومي للمخاطر التي تشكلها الدول على الولايات المتحدة بموجب أمر تنفيذي صادر عن ترامب في يوم تسلمه السلطة مجددا في 20 يناير الماضي. وذكر البيان أن حظر السفر على جميع الدول المعنية «يشمل استثناءات للمقيمين الدائمين الشرعيين (من لديهم غرين كارد) وحاملي التأشيرات الحاليين وفئات معينة من التأشيرات والأفراد الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأميركية».

وأضاف ان الإجراءات تهدف إلى «تشجيع» الدول على التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات مثل أمن الهجرة الذي يشمل إجراءات الفحص الأمني المتعلقة بمن يسافرون إلى الولايات المتحدة.

من جهة اخرى، أعلن الرئيس ترامب تعليق دخول الطلاب والباحثين الأجانب الراغبين في ارتياد جامعة هارفارد الأميركية وسط استمرار الأزمة بين الجامعة والإدارة الأميركية بسبب مظاهرات طلابية منادية «بإنهاء الحرب على غزة».

وقال البيت الأبيض في بيان ان «الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما رئاسيا لحماية الأمن القومي من خلال تعليق دخول الأجانب الراغبين في الدراسة أو المشاركة في برامج التبادل بجامعة هارفارد».

وأوضح ان ذلك مرتبط بتأشيرات الطلاب والباحثين الأجانب الموجودين حاليا في الجامعة ولا ينطبق على الأجانب الذين يدرسون في جامعات أميركية أخرى من خلال برنامج التبادل الطلابي.

من جهة اخرى، أمر الرئيس الأميركي بفتح تحقيق للاشتباه بأن مستشارين لسلفه جو بايدن «تآمروا» للتستر على «الحالة العقلية» للرئيس الديموقراطي والاستيلاء على صلاحياته، في خطوة سارع الأخير للتنديد بها.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إن ترامب كلف محامي البيت الأبيض «التحقيق، ضمن حدود القانون، بشأن ما إذا كان بعض الأفراد قد تآمروا للكذب على الرأي العام بشأن الحالة العقلية لبايدن.

لكن بايدن سارع إلى التنديد بقرار سلفه، معتبرا المزاعم والاتهامات التي ساقها «سخيفة وكاذبة». وقال في بيان تلقته وكالة فرانس برس: «دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال رئاستي. أنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو والأوامر التنفيذية والتشريعات والإعلانات. أي تلميح إلى أنني لم أفعل ذلك هو أمر سخيف وكاذب».

من جهة أخرى، أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا أمس بنظيره الصيني شي جينبينغ، غداة مكالمة هاتفية مماثلة جرت بين ترامب ونظيره الروسي ڤلاديمير بوتين.وقال ترامب ان الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني أفضى إلى «خلاصة إيجابية للغاية»، مشيرا إلى أن كلا منهما دعا الآخر لزيارة بلاده.وكتب الرئيس الأميركي على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «دام الاتصال قرابة ساعة ونصف الساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين»، مشيرا إلى أن مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون «قريبا».وتابع «الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به».من جهته، قال الرئيس الصيني إن بلاده ترحب بأن يزورها ترامب مجددا.